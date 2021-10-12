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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／蘇貞昌怒槓鄭麗文「替妳站台深感丟臉」　3分鐘火爆質詢還原

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委鄭麗文12日下午質詢行政院長蘇貞昌時，兩人針對台灣是否發展核子動力潛艦上唇槍舌戰，但一陣跳針式的問與答後雙方漸感不耐，最終在蘇的一句「妳是要投降是不是？」引爆戰火，怒不可遏的蘇貞昌甚至抖出鄭麗文過去披民進黨戰袍參選時曾找他站台，讓他現在深感丟臉。接著，在主席、立法院副院長蔡其昌調解下，火爆質詢才落幕，《ETtoday東森新媒體》帶您一同還原。

鄭麗文12日下午2時46分質詢蘇貞昌時，指出外媒稱台灣是世界最危險的地方，國防部長邱國正也稱是他從軍40年來最嚴峻時刻，請問台灣要如何自保？美國要賣澳洲核子動力潛艦，日本選首相時，也被要求表態是否支持日本發展核子動力潛艦，您支不支持台灣發展核子動力潛艦？

蘇貞昌表示，台灣如果有能力發展防衛自己的各種武器，他都支持。鄭麗文聽聞後改問一旁的邱國正，我們是否努力爭取做核子動力潛艦？邱則說，要看自己的能力，但就國軍立場，心中唯一要存在的，就為了中華民國領土、主權而戰。

鄭麗文接著問，剛剛院長已表態可以，應該爭取核子動力潛艦，那國防部立場呢？當邱國正表示「名稱不是我們來界定」，鄭麗文立刻打斷邱的回應，指出這不是名稱，核子動力潛艦非常具體，跟傳統動力潛艦天差地遠，你是專家，不要裝糊塗。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 蘇貞昌罵鄭麗文不要臉 引發口角。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇貞昌罵鄭麗文不要臉。（圖／記者屠惠剛攝）

在得不到邱國正的確切回覆後，鄭麗文再問：「部長，妳們會去跟美國爭取核子動力潛艦嗎？」一旁的蘇貞昌急澄清自己沒爭取，而是說「我支持」，只要能增強我們能力、增加防衛的都支持，但跟現在我們有沒有必要去爭取核子動力潛艦，這是另外一回事。

鄭麗文聽聞後，多次表示，有沒有必要？蘇貞昌則重申，「我是支持」，但有沒有必要爭取，要看我們的國防需要與能力；只要能防衛我們，就看我們有沒有需要，也要看整體評量。蘇強調，「我說支持」，並不是說爭取，只要我們有能力，能發展自己自衛能力，何嘗不好。鄭麗文認為，所以院長意思是，不積極爭取，也不反對，如果有核子動力潛艦，有什麼不好。

鄭麗文改問邱國正，我們有沒必要爭取？邱國正回答，我們國家外交處境有各種因素，不可能要什麼品項，就得到什麼品項。鄭麗文又說，但我們要主動爭取，「你國防部長很好當，我也可以來當啊」，反正美國給我們什麼，我們就收什麼 我們當然需要爭取，不然為什麼人家要問日本首相，問他們要不要爭取，要不要發展，剛院長說不排斥，那請問部長我們要不要做？為什麼不做？如果不要那為什麼不要？

接著，蘇貞昌再澄清，「我說我支持，我們如果有能力，有能力發展自己防衛自己，越大能力越好，但現在我們有沒有必要去爭取核子動力潛艦，有沒有必要，這要整體評鑑」。

鄭麗文困惑，「為什麼部長沒辦法回答我問題」，要就要，不要就不要，這有什麼好迴避？邱國正再說一次，這不是開口一要就要成。鄭麗文又說，「我當然知道啊」，但她是要國防部態度，4個日本首相（候選人）都沒人迴避，贊成就說贊成，，反對就說反對，這有什麼好迴避？邱表示，我們跟日本不一樣。鄭麗文再問，那跟我們說哪裡不一樣？為什麼可以爭取、為什麼不能爭取？

邱國正說，國軍是要建軍備戰，我們要的東西只要能夠防衛作戰，自己國家自己救。鄭麗文表示，拿什麼救？現在我們跟大陸的軍力失衡這麼嚴重，人家拿多少軍費，我們拿多少軍費，台灣這麼小，大陸這麼大，如果真要玩軍備競賽，我們怎麼打得過。

接著，蘇貞昌突然開嗆，「啊妳是要怎樣？妳是要投降是不是？」鄭麗文提高音量反擊，「我是說要不要發展核子動力潛艦啦，聽清楚」，是要問你們防衛的決心在哪裡，不是用嘴巴講。當鄭麗文講話時，蘇多次重覆「妳是要投降是不是？」

蘇貞昌也譏，我們是要努力在做，什麼都不要，投降最好對不對？要不要問要不要航空母艦？要不要爭取？是不是？他支持我們自己有能力去發展，但現在要不要爭取是另外一回事，如果我們能發展最先進的，他都支持。

鄭麗文又問，那部長我們自己發展核子動力潛艦，你覺得可行嗎？今天台海嚴重失衡，軍事上如何有效保衛台灣，不要空口說白話，「拿掃把無法跟別人拚鬥院長，所以我今天很誠懇...」。蘇貞昌則打斷，並嗆聲鄭麗文，像妳這種出一掌嘴，連講都不敢，連拚都不敢拚。

接著，鄭麗文重批，你們總是要展現保衛台灣的決心，「我怕投降的第一個是你，第二個是蔡英文。」蘇又嗆，「不會像妳這麼不要臉」。

一聽到被蘇貞昌罵不要臉，鄭麗文立刻大暴氣，走向蔡其昌並向蔡表示，暫停，「什麼叫做我不要臉」，他可以這樣出言羞辱立法委員嗎？蘇則邊說，走出來是要用打架的嗎？質詢要打架嗎？不會像你們那麼丟臉，妳是要投降嗎？

儘管當下蔡其昌表示「我來處理」，但鄭麗文跟蘇貞昌仍不斷叫罵。鄭麗文邊走向蘇貞昌邊回嗆，你拿什麼保衛國家？你拿你的口水保衛國家嗎？拿掃把保衛國家嗎？你連拿疫苗都拿不到，憑什麼保衛國家？憑什麼羞辱立法委員？你給我道歉，你以為你是誰？「我從頭到尾與你相敬，我還不夠有禮貌嗎？你不要見笑轉生氣」。鄭麗文罵完後，文轉身走回質詢台過程中，蘇又回轟「妳才是見笑轉生氣」，鄭麗文又說，這樣怎麼質詢下去？

蔡其昌接著說，，大家針對問題，不要有太多情緒，立法院是論證的地方，火氣先收起來好不好。此刻，怒不可遏的蘇貞昌突說，「當時還要拜託給我給妳助選，丟臉，當時還要拜託給我給你助選，還要拉著我的手喊凍蒜，我真覺得丟臉，還要拜託我給妳站台助選，我深感丟臉」。

待7蘇貞昌語畢。蔡其昌又說，時間暫停，大家冷靜，立法院是理性論證，大家針對問題不要有太多情緒，還有時間重新開始。蘇貞昌聽聞後雙手用力放在桌上，鄭麗文則表示，院長可以重新開始質詢了嗎？並改問外交部長有關接受外媒ABC專訪的事情。

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