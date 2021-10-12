國民黨批蘇貞昌失職失格　「立即向鄭麗文道歉！」

記者黃巈禾／台北報導

國民黨立委鄭麗文12日質詢表示，行政院長蘇貞昌應展現保衛台灣的決心，「我怕到時候第一個投降的是你」，遭蘇貞昌嗆「不會像妳這麼不要臉」。對此，國民黨發言人凌濤表示，鄭麗文本於職權質詢官員、為民發聲天經地義，官員答詢不應帶入個人情緒，甚至帶有挑釁、攻擊性的情緒語言回應，蘇貞昌嚴重失格、失言，應立即道歉，給立法院、鄭麗文與社會一個交代。

▲蘇貞昌罵鄭麗文不要臉，鄭麗文走向蘇貞昌要求道歉。（圖／記者屠惠剛攝）



凌濤指出，過往在面對國安議題時，蘇貞昌曾語出驚人表示「就算只有一隻掃帚，都拿起來決不投降」，雖然看似勇氣可嘉，但實際上是有勇無謀，不願意以智慧與謀略面對複雜的兩岸問題和區域局勢，帶領執政的民進黨一味以挑釁、對抗方式讓台灣與對岸陷入敵意螺旋，更使台灣人民陷入戰爭陰影的不安當中，更引起國際社會擔憂台海爆發衝突，實為不智。

凌濤認為，蘇貞昌面對立委關注攸關國家安全事項的軍備取得議題，執意以空話甚至情緒性方式回應，不但失言、失職，更恐怕是失格，台灣的安全交到這樣的掃帚部長手裡，也難怪當國民黨在美台國防工業會議上提出要「承擔區域和平與穩定的責任」時，能得到各方的熱烈迴響。