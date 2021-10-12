遭蘇貞昌狂酸「要我拉你手喊凍蒜」　鄭麗文由綠轉藍屢遭攻擊

▲國民黨立委鄭麗文問政風格剽悍，被網友封為「女戰神」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

被網友封為「女戰神」的國民黨立委鄭麗文12日在立法院總質詢時，與行政院長蘇貞昌爆發激烈口角衝突，蘇翻舊帳嗆鄭「當時還要拜託我去幫你助選，還要我拉著你的手喊凍蒜！我深感丟臉！」引發鄭麗文勃然大怒，要求蘇揆道歉。鄭麗文25年前曾以民進黨籍當選國大代表，2002年因上媒體評論「舔耳案」遭開除黨籍，從政以來屢次因其出身綠營的背景遭攻擊。

鄭麗文在學生時期參與野百合學運，畢業後加入民進黨，1996年代表民進黨當選第三屆國民大會代表，也曾擔任民進黨青年部副主任，不過，2002年親民黨前立委李慶安烏龍爆料前衛生署代署長涂醒哲舔耳案期間，鄭麗文上電視新聞節目批評涂醒哲，因而遭民進黨開除黨籍。

鄭麗文作風強悍，她出身綠營的背景不僅沒有減分，還加了不少分，陸續擔任國民黨文傳會主委、發言人、政策會副執行長、行政院發言人、黨副秘書長等職務，但綠營仍屢屢攻擊她「由藍轉綠」的過去。

2004年，鄭麗文以無黨籍參選高雄市立委，並說要「嫁給高雄」，時任民進黨選戰中心副主任委員趙文男當時就批評，鄭麗文曾是民進黨重點栽培的青年幹部，後來卻詆毀民進黨來取悅泛藍。

今年5月，民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑遭爆涉販毒、詐欺，鄭麗文質疑國策顧問黃承國也有黑道背景，遭黃反批「妳背叛妳的價值，投靠國民黨，朝三暮四，毫無立場，你這種行為，妳有何臉面批評我？」鄭麗文則回擊，有些女兒整形整到連自己的媽媽都不認識了，這就是現在的民進黨，隨後申請立法院的隨扈，保護自己的人身安全。

鄭麗文今天在立法院總質詢時，又與蘇貞昌爆發激烈口角，鄭先質問蘇是否支持台灣發展核子動力潛艦，並指我國現在和中國大陸軍力失衡嚴重，台灣這麼小、大陸這麼大；蘇貞昌打斷鄭的話追問，「你是要投降是不是？」鄭發怒說，現在連要不要爭取核子動力潛艦都不敢講，捍衛台灣是說真的還講假的？

鄭麗文並說，到時候第一個投降的是總統蔡英文、蘇貞昌；蘇反擊，「沒你這麼不要臉」；此語引發鄭麗文氣得走下質詢台，要求立法院副院長蔡其昌主持公道，要求蘇揆道歉，「可以這樣羞辱立法委員嗎？」蘇貞昌回嗆，「質詢要打架嗎？不會像你們這麼丟臉！要投降嗎？當時還要拜託我去幫你助選，還丟臉？還要我拉著你的手喊凍蒜！我深感丟臉！」

鄭麗文事後透過臉書表示，今天本來準備相當多題目要就教行政院官員們，結果蘇貞昌團隊上樑不正下樑歪，上從院長來立院「備詢」時跟立委吵架，下有只會避重就輕、只會像不斷撥放的錄音帶，就是不回答問題的部會首長，「這款政府，到底要怎麼讓台灣人民信服，是會做事、可受公評、願意傾聽民意？」她並酸說，抗中保台不是用嘴巴說就好，蘇貞昌的嘴巴記得要用來道歉。

▲鄭麗文（右）直接走下質詢台，要求蘇貞昌（左）道歉。（圖／記者屠惠剛攝）