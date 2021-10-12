逾3.2萬人預約第二劑莫德納　北市分2階段施打

▲台北市衛生局防疫記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

第11輪公費新冠疫苗首度採分流措施，台北市政府衛生局12日提醒，此次開放預約的包括BNT第一劑、AZ第二劑，並於10月13日中午12時截止，提醒民眾於時間內完成預約；此外北市68歲以上民眾、55歲以上原住民的第2劑莫德納預約已截止，總計3萬2645人完成預約，並分別在13日至15日，以及22日至23日兩階段施打。

台北市衛生局12日下午召開防疫記者會，針對第11輪公費疫苗預約，衛生局疾管科長張惠美表示，此次有2種疫苗，分別是第一劑BNT與第二劑AZ，第一劑BNT施打對象有3類，分別為18歲的第九類、12歲至22歲民眾、45歲以上民眾，預約時間從10月11日至10月13日中午12時止。

張惠美指出，第二劑AZ施打對象則有2種，分別為18歲以上且於7月22日前接種第一劑者，以及54歲以上且於7月30日完成第一劑者，預約時間為10月12日早上10時至10月13日中午12時止。

此外，張惠美提及，台北市68歲以上民眾、55歲以上原住民的第2劑莫德納預約接種於10月12日中午截止，總計有3萬2645人完成預約，分別為13日至15日以及22日至23日兩階段施打，提醒已預約民眾要記得攜帶健保卡、第一劑疫苗接種紀錄卡（黃卡）。