英國150頁報告檢討「群體免疫」：失敗公衛策略　鎖國決策太猶豫

▲英國在新冠肺炎疫情初期，還採取「你各位自律」的佛系防疫。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

英國在去年新冠肺炎疫情爆發初期，採取獨步全球的「群體免疫」策略，也就是不封城、不戴口罩、不管制國境等策略，被戲稱為是「佛系防疫」。英國國會議員近日一份長達150頁的報告，痛批群體免疫是最失敗的公衛策略，對於鎖國和疏離政策的決策也都太過猶豫。

根據CNBC報導，英國首相強生 （Boris Johnson）領導的英國政府，被指責在2020年初，面對新冠肺炎大流行襲擊歐洲時猶豫不決，似乎不願意對公眾生活、旅行、邊境施加限制。

▲群體免疫策略是由英國首相強生（Boris Johnson）領導的防疫策略。（圖／路透）



儘管這個策略從未正式宣布過，但英國面對新冠肺炎最初的方法，被認為是一種實現「群體免疫」的策略，自然感染和接種疫苗都可以增加群體抵抗病毒的能力，但疫苗通常是首選，只有英國和瑞典等少數國家，傾向於在人群中傳播病毒，期待會在人群中實現群體免疫。

但是這個策略導致病毒迅速席捲英國，造成十幾萬人死亡，並對國家的公衛服務造成巨大壓力，直到3月26日才實施全國範圍的封城措施。

這項調查涉及了50多名證人，其中包括在整個大流行期間為政府提供建議的知名公職人員和公衛專家，對政府最初的做法進行了評估。

報告中提到，這種方法涉及試圖控制新冠肺炎在人群中的傳播，而不是完全阻止它的傳播，鑑於英國當時對疫苗的前景不樂觀，檢測能力也有限，並且普遍認為公眾不會在很長一段時間內接受封鎖，這在實踐中相當於「接受感染」引起的群體免疫，是不可避免的結果。

▲英國的「群體免疫」策略，造成嚴重的死傷結果。（圖／路透）



這份報告補充說，英國的做法反映了官方科學顧問和政府之間的共識，這一事實表明「一定程度的集體思考」，「這意味著我們對其他地方採用的方法，並不像我們應有的那樣開放」。

這項由下議院「科學技術委員會」和「健康與社會關懷委員會」由英國三大政黨的立法者組成，監督調查英國應對新冠肺炎的六個關鍵領域，其中包括英國對大流行病的準備程度，以及政府對邊境管制、社會疏遠和封鎖等非藥物干預措施的使用意願。

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