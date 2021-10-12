全運會高市代表隊授旗！　陳其邁宣示設立13座國民運動中心

▲高雄市長陳其邁與全運會高市代表隊自拍 。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

110年全國運動會將於10月16日在新北市熱烈展開，高雄市政府為提振代表隊士氣，今（12）日在四維行政中心府前廣場進行授旗儀式，將象徵高雄市榮耀的市旗授予代表隊，期盼選手在比賽場上履創佳績、再創高峰。高雄市長陳其邁也宣示，持續重視體育發展，未來將設立總計13座國民運動中心。

他指出，本次全運會前線已傳回多項令人雀躍的好消息，包括女子手球隊完成四連霸的傲人成就，自由車選手黃亭茵也成功打破大會紀錄，除為他們優秀的表現感到高興之外，也祝福所有選手都能夠旗開得勝，再創佳績。

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▲▼高雄市長陳其邁將象徵高雄市榮耀的市旗授予代表隊 。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁表示，市府今年已興建3座國民運動中心，明年也將新建5座運動中心，未來將總計有13座國民運動中心設立，不論偏鄉或市區，市府將透過與學校合作，或利用公有設施方式，加速運動中心的建置，讓國民運動中心能在社區，提供選手或民眾使用，培養良好運動風氣。

陳其邁強調，高雄非常重視體育選手培訓及運動賽事的發展，在議會支持之下，體育預算增加8%，並增加1億元體育運動發展基金預算，不論在獎金、訓練補助或者選手照顧方面，市府及議會都會全力支持，讓運動選手沒有任何後顧之憂。