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19歲女秘書墜10樓亡！「下體撕裂」揪出色老闆性侵殺人滅口

印度北方邦日前發生一起命案，一家乳製品的老闆性侵女秘書後，將女秘書推下樓摔死。（示意圖／pixabay）

▲印度日前發生一起老闆將女秘書推下10樓命案。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

印度北方邦一棟大樓日前發生一起命案，一名乳製品業者的19歲女秘書在進入老闆辦公室後，就被人發現他墜落慘死。初期老闆還否認涉案，後來才知道該名老闆是對祕書提出包養請求遭到拒絕後，老闆性侵女秘書後，就將她從10樓陽台上推落殺害。

根據《印度時報》報導指出，這起案件發生在9月21日，一名19歲的秘書在進入老闆瓦伊什（Prateek Vaish）的辦公室後，瓦伊什對他提出了包養的請求，沒想到遭到秘書拒絕，氣急敗壞的老闆就在辦公室內性侵女秘書。沒想到事後，女秘書揚言要報警，憤怒的老闆就直接把女秘書從10樓陽台推落，導致女秘書當場慘死。

後來警方調查時，發現女秘書身上除了墜樓所造成的致命傷外，另外身上還有多處瘀青與抓痕，下體也有嚴重的撕裂傷。警方一開始詢問瓦伊什時，瓦伊什堅持否認犯案，甚至還企圖誤導警察的辦案方向。

最後在警察出示眾多證據後，瓦伊什才坦承自己的犯行。目前瓦伊什在9月23日遭到警方逮捕，目前被關押在監獄中等待法院開庭審理。

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