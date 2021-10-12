恐瞬間喪命　醫示警「過敏族出現2症狀」快就醫

▲禽蟎是台灣孩童最主要的過敏原，除了皮膚、鼻過敏之外，最嚴重會誘發氣喘發作危及性命。（圖／CTWANT提供）

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澎湖上千人爆發奇癢紅疹，其實季節交替時總是特別容易過敏，尤其台灣小孩過敏原90%都是禽蟎，中國醫藥大學新竹附設醫院劉晟昊醫師表示，禽蟎除了會引發呼吸道過敏，誘發氣喘、過敏性鼻炎、過敏性結膜炎，吸入後也可能導致皮膚過敏，例如蕁麻疹、異位性皮膚炎等。

劉晟昊說，禽蟎無法在低於50%濕度的環境生存，所以建議使用除濕機控制室內濕度，另外，禽蟎屍體、排泄物也同樣是過敏原，小朋友經常會接觸的寢具、絨毛娃娃、各類布製品，也都要定期清潔，建議用攝氏55度熱水浸泡或烘乾10分鐘，先殺死禽蟎之後，重新再用清水洗一次清除禽蟎屍體，否則禽蟎屍體依舊會導致過敏。

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▲即將進入秋冬，醫師提醒衣物要換季時一定要先洗過、烘過，以免禽蟎沾附到身體引發過敏。（圖／CTWANT提供）

劉晟昊提醒，由於氣溫逐漸降低，早晚溫差慢慢變大，許多爸媽也開始會幫孩子穿上外套、薄長袖，但這些秋冬衣物記得也都要先清洗過，因為經過一個夏天，衣服上可能已沾附禽蟎屍體、排泄物，所以最好還是先清洗比較安全。

另外，如果本來就屬於過敏體質，秋天時更要多費心照顧自己，例如異位性皮膚炎患者要多保濕、過敏性鼻炎要避免一下子吸入冷空氣，飲食上也要多吃天然蔬果，盡量別碰含有人工色素、添加物等加工食品。

營養師高敏敏就表示，想要改善換季敏感狀況，可以把握「3不碰」、「3多吃」原則，不碰加工食品、不碰易過敏的不新鮮海產、不碰過量咖啡因跟甜食。多吃好油、多吃各色高纖食材、多補充水分。

高敏敏說，加工食品易使身體發炎；而不新鮮的食物會孳生細菌，並使身體產生組織胺，進一步導致皮膚過敏；喝太多咖啡則容易使身體脫水、細胞保水力下降，就會導致肌膚更乾燥敏感搔癢。而好的油脂能降低身體發炎指數，高纖食材富含植化素能夠排除體內毒素，多補充水分則能提高細胞活力，也增加保水力，改善乾癢情形。

▲營養師建議多吃天然高纖蔬果，身體比較不容易發炎，自然就能降低過敏機率。（圖／CTWANT提供）

萬一爆發過敏症狀，也要及時就醫。劉晟昊說，由於疫情影響，許多民眾不喜歡出入醫療院所，所以就算身體不適也不願就醫，但若是出現嚴重的過敏反應，可能會導致休克、呼吸困難而危及性命。

劉晟昊提出2個判斷的警訊，「就是眼睛紅腫、嘴唇腫脹！」這代表已經出現急性過敏反應，萬一腫脹發生在呼吸道，就可能會影響呼吸而瞬間喪命，建議出現上述2種症狀時就應該就醫，才不會發生憾事。

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