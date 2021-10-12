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颱風沒來路樹倒一堆阻礙交通　桃警冒雨疏導交管

▲「圓規」颱風外圍環流夾帶強風豪雨，桃園市龍潭區多處路樹倒塌，員警冒雨進行交通管制。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲「圓規」颱風外圍環流夾帶強風豪雨，桃園市龍潭區中興路九龍段等多處路樹倒塌，員警冒雨交管。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

「圓規」颱風外圍環流夾帶豪雨強風襲擊，造成桃園市龍潭區中興路九龍段與中豐路屋林段多處路樹倒塌影響交通，龍潭警方11日深夜冒雨疏導交通，避免行人車輛因夜間視線不明誤闖發生危險，警方拉起封鎖線，並緊急找來清潔隊協助移除路樹，以確保行人與車輛安全。

▲「圓規」颱風外圍環流夾帶強風豪雨，桃園市龍潭區中興路九龍段等多處路樹倒塌。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲「圓規」颱風外圍環流夾帶強風豪雨，桃園市龍潭區中興路九龍段等多處路樹倒塌。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭警方指出，受到「圓規」颱風外圍環帶來強風豪雨，龍潭區11日晚間多處道路發生路樹倒塌意外，包括中興路九龍段、中豐路烏林段等路樹傾斜斷裂倒塌，造成部分路段交通中斷，路人緊急通報警方後，員警立即趕往處理。其中，龍潭分局中興派出所所長孫祥愷與警員吳哲宇、蕭喻文等人在龍潭區中興路九龍段、中豐路烏林路段，發現路樹斷裂橫倒路上，考量雨勢不斷且持續增強，再加上夜間視線不佳，立即封鎖道路實施交管。

▲「圓規」颱風外圍環流夾帶強風豪雨，桃園市龍潭區中興路九龍段等多處路樹倒塌，員警冒雨交管。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲「圓規」颱風外圍環流夾帶強風豪雨，桃園市龍潭區多處路樹倒塌，員警冒雨進行交通管制。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭警分局分局長蔡啟仁指示轄區各派出所，在颱風期間加強防範災害發生，針對轄區內若發生各類災情，除通報區公所等相關單位外，在安全情況下，全力協助救災，龍潭警方為防制災害與避免影響民眾安全，對掉落土石與路樹倒塌等危險路段，擺放交通錐並拉起封鎖線進行交管，以維護現場人車安全，員警辛勞一整夜後，陸續順利排除障礙，也有效提升警察形象。

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