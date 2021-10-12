桃園男被搜出槍毒反控警控偽造文書　檢認定「合法搜索」不起訴

▲桃園市楊梅警分局劉姓員警前年5月間處理沈姓男子持有毒品案，入屋搜索後發現持有改造手槍，沈男事後在筆錄中勾選同意搜索，卻控告警方偽造文書。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市沈姓男子前年5月間與房東發生租屋糾紛，楊梅警方據報趕往處理，過程中，員警陪同進入屋內查看卻發現改造手槍與毒品等證物，當場以現行犯拘捕沈男，但沈男事後卻質疑員警在製作筆錄時，員警在筆錄中要他勾選同意搜索，表示同意警方附帶搜索涉嫌偽造文書；劉姓員警聲稱，進屋查看過程中，沈都沒有反映也未制止員警搜查，檢方根據警方提供密錄起畫面光碟，確認員警是合法搜索，偵結予以劉姓員警不起訴處分。

檢警調查，2019年5月27日沈男與房東有租屋糾紛，楊梅警分局永安派出所劉姓警員到場處理，會同沈男進入其房內查看，員警當場查出1把改造手槍、安非他命吸食器等證物，依現行犯將沈男依違反槍砲彈藥、毒品罪嫌移送桃檢偵辦，但沈男卻反控警方未經其同意進屋搜索。

沈男指控，警方搜索扣押改造手槍與毒品等證物後，他被帶回派出所製作筆錄，但員警卻在筆錄「執行之依據」欄位，勾選「依刑事訴訟法第131條之1，經受搜索人同意執行搜索」要他簽署，當時他並未察覺，事後卻控告員警涉嫌偽造文書。

桃檢檢察官複訊時，劉姓員警否認犯行，聲稱到場時經房東讓他們進屋，在沈男陪同下進入其房間看到安毒吸食器，員警曾問「那是什麼？」沈男則回覆「是毒品」，當時派出所所長就要劉姓員警為沈上銬拘捕，並實施附帶搜索其身體與房間，沈男當時均未表達反對意見。劉還說，填寫搜索扣押筆錄勾選「附帶搜索」，但承辦人卻表示要勾選「同意搜索」這欄，所以照對方意思勾選，絕無偽造文書之犯意。

桃檢檢察官勘驗劉姓員警提供密錄器畫面，過程中沈男均沒有拒絕反應動作或語言，員警表示要查看房間，沈也未回應，直到發現改造手槍等物品後，沈男才告知是安非它命，隨即就被依現行犯逮捕，警方後來翻動床墊搜索查獲1把改造手槍；過程中沈男都在旁陪同觀看，劉員主觀上認為沈同意搜索，在欄位勾選「同意搜索」選項，難認有何偽造文書犯意，認為劉姓員警是「合法搜索」，難認劉員有任何偽造文書、不實登載公文書之犯行，偵結予以劉員不起訴處分。

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