「圓規」害福壽山波斯花海全落！農場無奈宣布賞花期提早結束

▲福壽山農場波斯菊花海慘遭圓規颱風風雨摧殘。（圖／福壽山農場提供）

記者白珈陽／台中報導

受到圓規颱風外圍環流影響，中部山區吹起強勁陣風，和平區福壽山農場整片粉紅色的波斯菊花海，11日清晨遭強風一掃而空，只剩下殘枝與零星花朵，福壽山農場副場長王仁助昨日清晨邊錄影邊心疼地表示「風雨一陣一陣，但是花…很慘，被吹得亂七八糟」，無奈宣布賞花期被迫提早結束。

每年9月福壽山農場都會陷進一片粉紅夢幻，大片波斯菊花海綻放，若運氣好碰上火燒雲夕陽，整片山頭染上橘粉色，就像走進仙境中，總吸引大批遊客入園朝聖。

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▲往年9月大片波斯菊花海綻放，總吸引大批遊客入園朝聖。（圖／取自《福壽山農場》臉書專頁）

不過今年受到疫情影響，遊客人數已不如以往，好不容易盼到雙十國慶大批民眾出遊，福壽山農場9日、10日入住率幾乎全滿，卻又遇到圓規颱風，儘管未登陸，其外圍環流仍對本島造成不小影響，王仁助昨日清晨巡園，看見整片波斯菊被強風吹落，相當心疼。

▲王仁助昨日清晨巡園，看見整片波斯菊被強風吹落，相當心疼。（圖／福壽山農場提供）

由於農場種植的水梨、蘋果也陸續成熟，王仁助表示，怕果實也被圓規「風收」，趕快請員工風雨無阻加緊採收成熟果實，他說，因果園有加強防風保護，並無受到太大影響，只有樹頂迎風面有部分落果，等風雨之後，大家最期待的福壽山楓葉蘋果季即將在11月登場，歡迎遊客來場遊憩。

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