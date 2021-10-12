「圓規」風強雨驟！花64線奇美橋道路坍方封路　預計午時通車

▲花64線瑞港公路14K處發生大規模坍方，影響東西向通車。（圖／鳯林分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

圓規颱風來襲，花64線瑞港公路14K處發生坍方，影響東西向通車。奇美所所長鄭銘峰於12日上午7點半接獲民眾報案，立即派員前往現場處理，目前調派警力實施交通管制，並通知施工單位派員處理，預估12日12時左右可以排除現場狀況。

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▲瑞穗分駐所於花64線東側0公里處及港口所於西側23公里處，設置封鎖線及警告標示。

為避免造成用路人的危險，鳳林警分局特於12日8時起協助執行預防性封路，分別由瑞穗分駐所於花64線東側0公里處及港口所於西側23公里處，設置封鎖線及警告標示，提醒用路人改道以確保行車安全。

瑞港公路起點於花64線的花蓮縣瑞穗鄉瑞北村，終點於花蓮縣豐濱鄉大港口，為連絡花東縱谷台9線與東海岸台11線的重要道路，其道路蜿蜒崎嶇，毗鄰山坡，常因豪大雨過後，導致土石鬆動，衍生落石掉落、邊坡坍方或是樹木傾倒災害。

鳳林分局長簡龍宏表示，預防性封路是針對風災來臨時可能演變為高危險的路段，於災害發生前，預先封閉，以避免災害發生時造成用路人不可預期的危害，呼籲民眾務必配合警方及相關單位管制作為，切勿貪圖方便強行通過，以免發生危險，並請隨時注意媒體及收聽警察廣播電台等相關路況報導，同時放慢車速，小心慢行確保行車安全。