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遭王定宇批對中卑躬屈膝　徐巧芯反嗆俗辣：你對房東是趾高氣昂？

▲台北市議員徐巧芯。（資料照／記者李毓康攝）

▲台北市議員徐巧芯。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對遭民進黨立委王定宇批評面對中國卑躬屈膝，國民黨台北市議員徐巧芯9日晚間回嗆，「我是不知道他對房東平常是卑躬屈膝，還是趾高氣昂？」並列出2件王定宇過去「抗中」事蹟，狠酸他依舊沒變，只是從以往烙人鬧事的俗辣行為，改成透過網路抹紅酸言酸語罷了。

徐巧芯8日上政治節目《新聞面對面》；錄影中，主持人詢問如果兩岸不幸開戰，國民黨立場會是與大家站在同一戰線上面對中共，還是反究責民進黨執政搞到開戰？徐巧芯先是語塞幾秒，才說「我覺得在野黨的功能是反映民眾心聲」，如果大家認為就是要打，國民黨當然也是說就是要打，但若民眾是認為要究責執政黨，還是要反映民眾的心聲。值得一提的是，徐巧芯語塞及其回應，皆引來現場來賓的訕笑。

對此，王定宇8日下午在臉書表示，「敵人侵略自己國家，要不要團結對外，竟然吞吞吐吐，還要看看民意反應，就是不敢表示團結對抗外侮，這樣的中國國民黨真的是…『對台灣勇於杯葛對抗；對中國軟骨卑躬屈膝』」。

面對被王定宇對中國卑躬屈膝，徐巧芯同日晚間反嗆，王定宇每天在臉書上抹紅別人大家早就見怪不怪，「但我是不知道他對房東平常是卑躬屈膝，還是趾高氣昂？」但王定宇真的如他所說對中共這麼「勇」嗎？過往的歷史會說話。

徐巧芯指出，2005年，時任國民黨主席連戰出訪中國大陸，王定宇跟一堆人跑到機場鬧事，現場雞蛋、棍棒齊發，這種暴力行為被形容成國恥，而且打的是自己台灣人。

「2008年，中國大陸海協會副會長張銘清來台交流，王定宇透過快樂廣播電台呼籲群眾跟蹤行動，隨時通報集結，並在對方離開孔廟參觀前率眾包圍，高喊『台灣獨立』，並且把張銘清推倒在地，造成傷害，但事後卻敢做不敢當，聲稱是對方自己『被樹根絆倒』，可是現場地勢平坦根本沒樹根，謊言不攻自破，最後被判刑四個月。而且一開始他聲稱『不排除直接入獄』，最後還是沒膽識的繳了罰金12.2萬。」

徐巧芯狠酸，王定宇還是那個王定宇，只是從以往烙人鬧事的俗辣行為，改成透過網路抹紅酸言酸語罷了。這種暴力政客，打台灣人很會、很敢，但對大陸官員施暴卻不敢承認，漫天扯謊的人，到底憑什麼說別人卑躬屈膝？

徐巧芯還說，對了，王定宇是立法委員，我們對中共表示「不卑恭屈膝」最簡單的方法，就是修法把募兵制改回徵兵制。中華民國可以學習以色列，女生也當兵、全民皆兵，用行動證明勇氣，不要打嘴炮。「我願意，你呢？」

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