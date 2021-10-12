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兩大外送平台「不收紙本五倍券」　熊貓、Uber Eats證實：響應數位

▲熊貓外送員。（示意圖，非新聞當事人／記者蕭筠攝）

▲熊貓外送平台將不收紙本五倍券。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者林育綾／綜合報導

行政院發放五倍券振興經濟，許多業者紛紛針對紙本券祭出優惠；不過兩大美食外送平台foodpanda、Uber Eats皆「不收紙本五倍券」，除了避免爭議，也是為了響應政府的數位五倍券政策，因此「僅收數位綁定的五倍券」，或以其他方式支付，未來還會推出相關優惠。

紙本五倍券第一梯次預約達1193萬6961人次，換算商機高達近600億元；而數位個人及共同綁定，累計至今達405萬4124人次，商機約超過200億元。不過近來市面上已出現「假券」流竄，甚至有人拿去年的「三倍券」魚目混珠，為避免爭議，foodpanda、Uber Eats兩大平台皆向外送夥伴公告，「不收紙本五倍券」。

▲▼熊貓外送平台公告，不收紙本五倍券。（圖／翻攝自foodpanda官網）

▲熊貓外送平台向外送夥伴公告，不收紙本五倍券。（圖／翻攝自foodpanda官網）

其中foodpanda就在官網外送夥伴專區的「振興五倍券 常見QA」公告，「平台僅接受數位綁定五倍券，如消費者有任何疑問，請消費者與客服中心反映。」而在配送時，外送夥伴若遇到消費者於現金付款訂單使用紙本五倍券，會請外送員告知派單，將會協助後續處理；若不小心收了五倍券，平台不提供兌換服務，需將現金款項匯回。

foodpanda表示，此次也是為了響應政府的「數位五倍券」措施，也針對數位綁定推出優惠。例如規劃推出「振興專區」，涵括上萬間受到疫情影響較大的餐飲店家並提供專屬優惠，即日起凡訂購美食外送指定店家滿 $100並使用線上付款，輸入優惠碼【台灣加油】，該筆訂單即享免外送服務費。

另在生鮮雜貨專區， foodpanda也力挺在地商家，針對傳統市場、烘焙麵包店及花店等商店亦推出振興優惠。即日起生鮮雜貨指定商店消費滿$300並使用線上付款 ，輸入優惠碼【振興啦】即可現折 $100 。

而Uber Eats 也證實，紙本五倍券不適用於平台付款，僅適用數位綁定五倍券。一方面是因為許多用戶本來就以信用卡在平台上消費居多；二方面是若收紙本券，外送員顧慮也會比較多，為了避免外送員承擔風險以及爭議，因此一率不收紙本五倍券。此外為了鼓勵消費者以數位綁定五倍券消費，之後也會推出更多優惠。

▲▼紙本五倍券今(9)日開放領取,振興五倍券,經濟,消費。（圖／記者李毓康攝）

▲紙本五倍券在兩大美食外送平台foodpanda、Uber Eats，皆不適用。（圖／記者李毓康攝）

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