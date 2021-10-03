亞大3學生遭外送員飆罵1分鐘！手機設拒接以為被棄單引爆衝突

▲昨日亞洲大學學生訂購熊貓外賣，因手機設定拒接陌生號碼，引發外送員誤會棄單，導致雙方言語衝突。上為示意圖，非當事人。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

有媒體報導，熊貓外送員至台中市霧峰區亞洲大學男生宿舍時疑因等太久，在宿舍外飆罵3名學生「你的問題啦！」、「恁唄等你！」等語長達1分多鐘，引起其他學生側目。對此，校方表示，經查是學生將手機設定為拒接陌生電話號碼，導致外送員撥打電話時自動切斷，使外送員以為遭惡意棄單，是誤會一場，學校今日已主動聯繫雙方見面溝通，不過該外送員回應已經釋懷，且工作緊湊，婉拒見面。

亞洲大學表示，經校內學務處校安中心調查，張姓學生於2日在宿舍透過外送平台訂購餐點，但忘記手機設定成拒接陌生電話，當外送員送抵宿舍並通知張生時，電話遭自動切斷，導致該外送員誤以為張惡意棄單，過不久學生察看手機發現有未接來電時便趕緊回撥，並馬上下樓，但已耽誤到外送員工作行程，雙方遂發生言語衝突。

亞洲大學說，學校教官接獲情形，前往現場時雙方已準備離去，教官趕緊追上外送員欲請對方見諒，外送員則說「沒事沒事」，隨即離去。教官同時找到張生，告誡其日後訂餐須注意來電，以免再次造成誤會。

亞洲大學指出，今日校安中心主任再度連繫雙方，盼當面溝通事情原委，不要造成不愉快，不過外送員表示針對昨日事件，現已經釋懷，不會放在心上，且工作時間緊湊無法騰出空檔，故婉拒見面。

Foodpanda回應，針對此事尚在進行了解，暫不回應。

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