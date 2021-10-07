出餐苦等1hr「騎一半被叫回去」　外送妹求給負評！網曝3招挺爆

▲店家出餐1小時，還放錯食物，讓外送員超氣憤！（示意圖／記者黃克翔攝）



網搜小組／劉維榛報導

「該幫她出氣嗎？」一名女網友抱怨，假日叫了Uber Eats，結果一等就是1個多小時，外送員順利拿到餐點後，都已經快抵達指定地址了，豈料店家要求外送員折返，原因是放錯東西，氣得外送員傳訊給原PO「態度超差欸，可以給他們負評嗎？」文章曝光後，內行曝3招反擊，店家秒吃癟，客人還可拿到折價券。

一名女網友在臉書《爆廢公社二館》表示，上禮拜天（3日）晚上訂Uber Eats外送，結果店家遲遲不出單，等待超過1個小時，女外送員也無奈卡在現場。好不容易拿到餐點後，結果又悲劇，外送員傳訊「請稍後，店家給妳放錯東西...叫我回來換！」

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對話圖可見，外送員相當不滿抱怨，都已經快抵達原PO家了，「（店家）態度超差欸，可以給他們負評嗎？」原PO隨即答應，接著一個鼻子幫對方出氣，「外送員等同客人，態度差什麼意思？」

▲外送妹超無言！（圖／翻攝爆廢公社二館）



文章曝光後，引發4千多人關注，幾乎都力挺外送員，「店家有志氣就自己送餐，不要找平台外送」、「外送員是用時間去換錢的，一單花一小時多，誇張的店家」、「幫啦，最好店家也公佈出來」、「我有過這經驗，我是先跟外送員聊完後，我直接打電話去店家催，後來外送員馬上拿到食物」、「如果店家沒有叫外送員回去換餐的話，被顧客投訴基本都是直接取消訂單退費，成本是餐廳自己要吸收的，有求於人不知道店家是在跩什麼」。但有網友則質疑，「有些外送員態度也不好啊...互相尊重吧」。

對此，有內行曝3點開大絕，「幫到底！1.先叫外送員拍照傳給你；2.他回去換完餐後，給店家負評；3.聯絡客服，傳店家給錯餐點的照片，結果：店家還會收不到這單的錢，但是外送員不會有事，然後妳還會拿到折價券」。

▼網友心疼，認為該給小費補償一下！（圖／翻攝爆廢公社二館）

