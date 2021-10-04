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吳柏毅、熊貓互毆「外送員」恐被停權！foodpanda回應了

▲新竹縣竹北市1間麥當勞前，3日下午發生民眾及外送員集體鬥毆事件，全因1對竹科夫妻誤踢外送員還嗆人所引起。（圖／翻攝自台灣新聞記者聯盟資訊平台）

▲新竹縣竹北市1間麥當勞前3日下午發生民眾及外送員集體鬥毆事件。（圖／翻攝自台灣新聞記者聯盟資訊平台）

記者蕭筠／台北報導

新竹竹北市發生foodpanda、Uber Eats多名外送員互毆事件，且整段過程被拍下引發熱烈討論，據目擊民眾了解，互毆原因全因一對夫妻誤踢熊貓外送員還嗆「看三小」所引起，而Uber Eats外送員則欲上前勸架卻被當同夥狂毆，最後所有人被帶回警局偵訊，影片曝光後雖有不少人為外送員抱不平，但其外送員恐怕會因違反工作規定遭停權，對此，foodpanda也作出最新回應。

根據目擊民眾表示，這對張姓竹科夫妻騎車到麥當勞準備進入用餐，其妻下車後不小心誤踢到正在等餐的李姓熊貓外送員，但因張妻當下卻沒有道歉，此舉引來李男不悅狠瞪該女，而其丈夫見狀後竟上前嗆「看三小」，雙方因此起口角進而大打出手，李男甚至「撂人」來幫忙。

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同時一旁正在等單的Uber Eats外送員上前想勸架，卻被李男叫來同為熊貓外送員的弟弟狂毆一頓，隨後另一名Uber Eats外送員見同事被打也加入戰局，意外變成2邊外送員大戰，事後警方也到場處理，並將在場7名參與衝突事件的人，全數帶回派出所進行調查。由於打鬥時大家並未戴口罩，全案將依妨害秩序及違反《傳染病防治法》送辦。

影片曝光後引發網友熱烈討論，不少人雖為熊貓外送員抱不平，認為張姓夫妻道歉就沒事了，不過外送員大打出手的舉動恐怕也違反foodpanda承攬服務條款，恐遭平台停權或終止合約，對此，foodpanda稍早也作出最新回應表示，該起事件目前已由警方調查處理中，後續情況則仍待警方釐清事發始末，須等到正式收到相關公文或書函才會做出後續處置。

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