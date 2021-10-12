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桃園廢土堆壓死小黃運將！生命探測儀尋無反應　開放單線雙向通行

▲▼桃園龜山土石場崩塌壓死計程車司機，東萬壽路中午12點開放單線雙向通行。（圖／記者沈繼昌攝）

▲東萬壽路中午12點開放單線雙向通行。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園市龜山區東萬壽路一處砂石場今(12日)凌晨4時37分許傳出土石坍塌意外，一輛計程車正好駛過，戴姓司機(56歲，男)當場遭活埋爆頭慘死。警消到場協助戴男脫困後，擔心可能還有其他民眾受困，立即啟用生命探測器搜尋，稍早已經確定無其他人受困。目前事故現場中午12點開放單線雙向通行，預計下午3點恢復雙向正常通行。

警方調查，戴姓男子從事計程車業多年，家住桃園，每天開車前往台北市載客，不料今凌晨4時許駕車行經東萬壽路時，一旁砂石場擋土牆卻突然崩塌，大量土石瞬間傾瀉而下，戴男當場連人帶車遭到活埋。警消到場後立即請求重型機具支援開挖，但救出戴男時，他已因遭土石重壓、爆頭慘死，後續遺體送往桃園殯儀館，等待檢察官相驗。

警消在救出戴男後，擔憂廢土石堆下恐還有其他民眾遇難，因此第一時間立即啟用生命探測儀展開搜救，稍早終於確認無其他人員受困。

針對這起事故，相關單位積極進行開挖搶通、及路面清洗作業，東萬壽路於中午12點開放單線雙向通行，預計下午3點恢復雙向正常通行，請用路人依循現場指揮人員指示通行，或於兩端管制點改行替代道路。

替代路線

台1線南下：於三興工業區改走台1甲線萬壽路一段往桃園。
台1線北上：於嶺頂改走台1甲線萬壽路二段往台北。

▼計程車遭到廢土石堆掩埋，戴姓運將爆頭慘死車內。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園龜山區東萬壽路土石坍塌雙向封閉。（圖／記者沈繼昌翻拍）

▲▼桃園砂石場側牆坍塌，計程車遭壓，運將死亡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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