運將遭活埋爆頭亡！弟妹淚曝哥「工作30年」：每天往返桃園-台北

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

桃園市龜山區東萬壽路12日凌晨發生一起土石坍塌事件！該路段上一間砂石場區的擋土牆及鐵皮鋼骨崩塌，導致場內堆置的砂石坍落在東萬壽路上，當場淹沒一輛行經該處的計程車，運將被救出時，已明顯死亡。戴男弟弟、妹妹接獲通知趕到現場，對於哥哥的死相當無法接受，抱頭痛哭。

▲桃園龜山砂石場土石崩塌壓死計程車司機，司機家屬抱頭痛哭。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼桃園龜山砂石場土石崩塌，計程車司機經過慘遭重壓爆頭慘死。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

回顧整起事發經過，東萬壽路上一間砂石場12日凌晨4時37分，因堆土區設備老舊，導致土石崩塌，土石瞬間從傾倒的擋土牆、鐵皮鋼骨內傾瀉而出，淹沒一輛當時由桃園往迴龍方向行駛的計程車。

警消人員獲報後，緊急出動16名警力趕到現場進行交通管制，並出動7輛交房車、2台救護車、22名人力到場搶救，但56歲的戴姓運將被救出時，人已因遭土石重壓，當場爆頭慘死。

目前警方封鎖東萬壽路雙向道路，持續挖掘現場中，計程車也隨之露出，研判車內無其他受困者，但現場是否有其他受困民眾，仍有待持續開挖確認。

▲由於事發突然，計程車司機根本無時間反應，當場被土石給淹沒。（圖／翻攝記者沈繼昌翻攝）

至於戴姓運將的弟弟、妹妺接獲哥哥死訊後，急忙趕到現場。妹妹壓抑不住悲傷的情緒泣不成聲，戴姓運將弟弟則稱，哥哥住在桃園區，每天到台北市開計程車，開計程車的時間已經2、30年了。

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