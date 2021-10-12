五倍券官網原始碼驚見簡體字　王美花坦承：確實有去陸網看

▲行政院長蘇貞昌（左）、經濟部長王美花（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

五倍券網站程式碼驚見簡體字，外界質疑政府把關有問題。對此，經濟部長王美花12日在立法院院會備詢時坦言，負責網站開發管理的關貿公司確實有到中國大陸的網站去看，但「絕對沒有資安的問題，也不是用中國的程式。」

立法院今天繼續邀請行政院長蘇貞昌率部會首長進行施政總質詢。國民黨立委林德福說，今年2月17日經濟部國貿局發文給所有公會，要求承接政府專案不可使用中國大陸的程式碼，且不應該使用大陸的團隊，但現在卻出現五倍券網站程式碼出現簡體字。

王美花回應，關貿公司這次確實有到中國大陸的網站去看，去參考開放程式源（意指開放原始碼），確實在註解部分沒有把簡體字做修改，但這個部分已經做修改了，「絕對沒有資安的問題，也不是用中國的程式。」

針對五倍券網站程式碼出現簡體字一事，經濟部日前說明，五倍券官網為關貿網路公司負責開發管理，並非行政院政務委員唐鳳操作，程式工程師在各大討論區相互學習、交流技術，是常見的作法，因此工程師團隊曾在中文技術討論的CSDN討論區討論交流，但相關引用應該修改，原始碼註解出現簡體字樣確實不妥。