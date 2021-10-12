愛爾蘭情侶單車環島遇颱風受阻　桃園警貼心載到旅館安身

▲愛爾蘭情侶騎單車環島，遇颱風攪局向警方求助。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

愛爾蘭的情侶Damien及Victoria騎單車打算從台北出發環島一周，不料11日騎到桃園市觀音地區時，遇到「圓規」颱風攪局，被大雨淋到全身溼透，2人無處落腳於是向觀音分駐所求助，員警伸出援手協助找到附近的汽車旅館，並連車帶人載他們前往入住，貼心的舉動讓這對愛爾蘭情侶感動不已，直呼「Thanks police! You are very nice！」。

▲▼警方不但幫他們倆找到住宿還將腳踏車一送併過去。（圖／大園警分局提供）

昨晚一對來自愛爾蘭的情侶全身溼透走進觀音分駐所求助，但因2人不會說中文，值班員警無法與其溝通，所長鄒宜國見狀，隨即上前以流利的英文協助翻譯，並提供熱茶讓2人暖身。他們倆向警方表示，他們在科技公司擔任工程師，打算用2個星期的時間騎單車環島，體驗台灣各地風土民情。原本第一天預計要騎到新竹住宿，卻遇上颱風攪局打亂行程，騎到觀音區甘泉寺附近時，因為風雨漸強無法繼續南下，只好向警方求助。

▲愛爾蘭情侶感謝警方幫忙。（圖／大園警分局提供）

警方得知後幫忙找到附近的汽車旅館，並分駛2輛巡邏車載送2人及腳踏車等裝備前往投宿，所長鄒宜國也跟著前往協助翻譯辦理入住手續，Damien及Victoria2人對於警方的熱心協助，表示相當感謝，大讚台灣警察的人情味。