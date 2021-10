愛爾蘭情侶單車環島遇颱風受阻　桃園警貼心載到旅館安身

▲愛爾蘭情侶騎單車環島,遇颱風攪局向警方求助。(圖/大園警分局提供)

記者楊熾興/桃園報導

愛爾蘭的情侶Damien及Victoria騎單車打算從台北出發環島一周,不料11日騎到桃園市觀音地區時,遇到「圓規」颱風攪局,被大雨淋到全身溼透,2人無處落腳於是向觀音分駐所求助,員警伸出援手協助找到附近的汽車旅館,並連車帶人載他們前往入住,貼心的舉動讓這對愛爾蘭情侶感動不已,直呼「Thanks police! You are very nice!」。

▲▼警方不但幫他們倆找到住宿還將腳踏車一送併過去。(圖/大園警分局提供)

昨晚一對來自愛爾蘭的情侶全身溼透走進觀音分駐所求助,但因2人不會說中文,值班員警無法與其溝通,所長鄒宜國見狀,隨即上前以流利的英文協助翻譯,並提供熱茶讓2人暖身。他們倆向警方表示,他們在科技公司擔任工程師,打算用2個星期的時間騎單車環島,體驗台灣各地風土民情。原本第一天預計要騎到新竹住宿,卻遇上颱風攪局打亂行程,騎到觀音區甘泉寺附近時,因為風雨漸強無法繼續南下,只好向警方求助。

▲愛爾蘭情侶感謝警方幫忙。(圖/大園警分局提供)

警方得知後幫忙找到附近的汽車旅館,並分駛2輛巡邏車載送2人及腳踏車等裝備前往投宿,所長鄒宜國也跟著前往協助翻譯辦理入住手續,Damien及Victoria2人對於警方的熱心協助,表示相當感謝,大讚台灣警察的人情味。