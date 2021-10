圓規外圍環流狂襲！「3縣市大豪雨警戒」趨緩時間曝　雙北慎防淹水

愛爾蘭的情侶Damien及Victoria騎單車打算從台北出發環島一周,不料11日騎到桃園市觀音地區時,遇到「圓規」颱風攪局,被大雨淋到全身溼透,2人無處落腳於是向觀音分駐所求助,員警伸出援手協助找到附近的汽車旅館,並連車帶人載他們前往入住,貼心的舉動讓這對愛爾蘭情侶感動不已,直呼「Thanks police! You are very nice!」。