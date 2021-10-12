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圓規外圍環流狂襲！「3縣市大豪雨警戒」趨緩時間曝　雙北慎防淹水

▲▼受圓規颱風外圍環流影響，北部、東部有豪大雨。（圖／氣象局）

▲受圓規颱風外圍環流影響，北部、東部有豪大雨。（圖／氣象局）

記者許展溢／台北報導

圓規颱風海上警報已解除，但受外圍環流影響，氣象局今（12日）上午發布「宜蘭縣、花蓮縣、台東縣」為大豪雨地區，宜蘭及台中市已有局部超大豪雨，花蓮和台東則有局部大豪雨，台北市、新北市、新竹縣、南投縣有局部豪雨，9點啟動「較大規模或較劇烈豪雨作業」，提醒民眾注意。

氣象局課長林秉煜說明，雖圓規颱風已解除，降雨仍明顯，上半天會持續，尤其整個東半部，台灣附近受到東南風影響，帶來迎風面降雨，今上午強降雨發生在花蓮跟台東，下雨情況不斷，有些對流從外海移到花蓮、台東，預計今上半天花蓮、台東降雨還是會持續。

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▲▼大豪雨特報。（圖／氣象局）

▲氣象局發布大豪雨特報。（圖／氣象局）

林秉煜表示，宜蘭、新北山區因東南風地形影響易下雨，也是要特別小心，至於西半部地區，整體受到中央山脈阻隔，降雨已緩和。未來6小時整體情況，以今上午8點至下午2點東部降雨最明顯，下午2點後至晚上8點會逐漸緩和，東半部以北花蓮下雨會更明顯。氣象局強調，整體降雨情形下半天到晚上會慢慢緩和。

氣象局進一步指出，受颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，宜蘭縣及台中市已有局部超大豪雨，花蓮縣已有局部大豪雨，台北市、新北市、新竹縣、南投縣已有局部豪雨發生。

▲▼受圓規颱風外圍環流影響，氣象局啟動「較大規模豪雨作業」。（圖／氣象局）

▲▼受圓規颱風外圍環流影響，氣象局啟動「較大規模豪雨作業」。（圖／氣象局）

▲▼受圓規颱風外圍環流影響，氣象局啟動「較大規模豪雨作業」。（圖／氣象局）

氣象局表示，今花蓮縣地區及宜蘭縣、台東縣山區有局部豪雨或大豪雨，宜蘭縣、台東縣地區、恆春半島及新北市、台中市、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，大台北、基隆、屏東地區及桃園、新竹、南投、高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及土石流，低窪地區請慎防淹水。

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