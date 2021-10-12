今年最有感！輕颱圓規暴風圈沒碰到　卻像「強颱掃街」原因曝

▲圓規颱風雖從巴士海峽偏南側通過，但風雨卻讓許多人很有感。（圖／RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

不少民眾都認為，圓規颱風是今年最有感的颱風。對此，天氣風險公司總經理彭啟明今天（12日）解釋，為何7級暴風圈沒到台灣，還會有這樣的風雨。

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彭啟明在臉書說，主要是圓規颱風本來就是季風低壓內發展出來的颱風，環境條件本來就非常的寬廣，加上配合大陸高壓南下，壓力梯度變得較大，也讓風勢增強，許多沿海地方或是東半部出現10-12級的強陣風。他也提到，很多朋友說是今年影響台灣最強的颱風？

▼圓規颱風逐漸遠離中。（圖／翻攝彭啟明臉書）



彭啟明表示，目前氣象局的颱風7級風半徑是250公里，但日本氣象廳則是北邊半徑950公里，都把台灣涵蓋在內，美軍則是北邊半徑600公里，相對之下和觀測相比，250公里的確偏小，無法反映這種季風低壓發展出來、非典型颱風的特徵；不過，每個國家國情和防災習慣使用的方式不同，如果要改變，也需要大家都有一致的看法，要創新改變，建立共識及使用習慣仍不容易。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書也發文問說，「輕度颱風」圓規反而是今年最有感的，誰贊成？誰反對？許多網友留言，「台中風大到比登陸颱風強」、「台北車站外面是完全颱風天的風雨啊」、「北投、士林騎機車會倒」、「台東像強颱在掃街」、「真的比之前的都有感」。

氣象局今上午8時半解除海上颱風警報，並於9時啟動「大規模或劇烈豪雨」作業。氣象局指出，今持續受颱風外圍環流影響，北部及東半部地區持續有陣雨，易有大雨或豪雨，並有局部豪雨以上等級降雨發生的機率，中南部地區也偶有局部短暫陣雨，山區並有局部大雨發生的機率；溫度方面，桃園以北及東半部高溫29、30度，新竹以南高溫約32至34度。

氣象局預報員劉沛滕接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，周三脫離颱風外圍環流影響，降雨較緩和一些，但偏東風帶水氣過來，東半部周三至周五雨勢較大、仍有局部降雨，北部也有局部降雨；周末東北風帶來涼空氣，北部、宜蘭和部分花東有局部降雨。