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溪水暴漲砂石車翻覆4人困沙洲　直升機+怪手救援

▲屏東警消會同空勤總隊、高雄市消防人員荖濃溪救人 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東警消會同空勤總隊、高雄市消防人員荖濃溪救人 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

受圓軌颱風環流帶來影響，屏東山區下起豪雨，溪水突然暴漲，今(12)日清晨有4位民眾受困沙洲，其中包括2名司機駕駛砂石車在濁口溪與荖濃溪交會處疏濬的工作人員，屏東縣警消人員獲報趕往救人，申請空勤總隊直升機、協調在附近作業的挖土機搶救，順利將他們救出。

▲屏東警消會同空勤總隊、高雄市消防人員荖濃溪救人 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東警消會同空勤總隊、高雄市消防人員荖濃溪救人 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

圓軌颱風為屏東山區帶來豪雨，其中北大武山從今天凌晨到早上9時已下了超過400毫米雨量，春日大漢山、泰武也下了超過220毫米以上雨量，導致溪水暴漲。

▲屏東警消會同空勤總隊、高雄市消防人員荖濃溪救人 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東警消會同空勤總隊、高雄市消防人員荖濃溪救人 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

屏東縣政府消防局於今(12)日晨5時8分接獲高樹鄉大津橋下方2輛砂石車(4男性民眾)沙洲受困，出動高樹、里港、鹽埔、長治等4分隊共計8車1艇16人前往救援，高市消防局亦出動9車2艇17人協助支援。

▲屏東警消會同空勤總隊、高雄市消防人員荖濃溪救人 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東警消會同空勤總隊、高雄市消防人員荖濃溪救人 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

消防人員於受困者下游設置攔截點並試圖下艇救援，因河流湍急無法下艇，現場指揮官高樹分隊小隊長施偉文回報需申請直升機協助吊掛。7時35分順利將受困者3人吊掛成功，另1人由現場怪手載送至安全點，4名受困者皆無就醫需求。

里港警方說，受困4人中，有2人是砂石車司機，在大津橋下荖濃底疏濬便道工程，因荖濃溪溪水暴漲，砂石車被大水衝翻受困。

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