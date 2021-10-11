為超越自我的台灣女孩喝采　蔡英文：期許勇敢無懼、驕傲自信

▲今天是台灣女孩日，蔡英文為每個勇於突破、超越自我的女孩喝采。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）



記者黃巈禾／台北報導

今天是「台灣女孩日」，總統蔡英文表示，我們要為每一個勇於突破、超越自我的女孩喝采，也期許未來，在台灣的每一個女孩，都能勇敢無懼，驕傲自信，為自己的人生開創更多無限的可能性。

聯合國2012年訂定10月11日為「國際女孩日」，倡議各國正視女孩所面臨的困境，支持女孩平等享有教育及人身安全等權益，並實際參與影響自身的決策。我國的勵馨基金會歷經10年的請願，行政院也於2013年宣布10月11日為「台灣女孩日」。

蔡英文今（10日）在臉書表示，今年的東京奧運及帕運，有非常多位女性選手突破自己的極限，締造非常好的成績，這樣的熱情和毅力，也深深鼓舞了我們，昨天在英雄遊行上每一位女選手，即使隔著口罩，相信也能感覺到她們洋溢自信的神采與笑容。

蔡英文指出，不只在運動領域，在每一個領域當中，都有許許多多的台灣女性，挑戰僵固的框架，突破既有的藩籬，創造許多豐富精采的成績，寫下了非常動人的歷史，「我期許未來，在台灣的每一個女孩，都能夠勇敢無懼，驕傲自信，為自己的人生開創更多無限的可能性！」