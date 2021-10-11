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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「挺陳柏惟＝挺大麻賭博」　國民黨問蔡英文：真要動搖國本背書？

▲▼立委陳柏惟聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委陳柏惟。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

立法院副院長蔡其昌辦公室昨（10）日表態認為台灣基進立委陳柏惟是優秀立委。對此，國民黨文傳會主委凌濤指出，民進黨支持陳柏惟就是對他的人品及政治主張完全背書，民進黨主席蔡英文是否也肯定陳柏惟的人品及主張？

凌濤引用陳柏惟的主張跟行徑質問蔡英文與民進黨，一、是否同意陳柏惟主張修憲消滅中華民國，推動「一中一台」兩國論？二、是否支持娛樂性大麻合法化？三、是否支持年輕人去賭博電玩場消遣？四、是否支持在立院強迫官員接受台語質詢？五、是否期待如果沒有中華民國，台灣可成為美國第二大州？

凌濤質疑，如果蔡英文挺陳柏惟，就等於挺台獨、挺大麻、挺賭博性電玩場、挺言語霸凌官員、挺消滅中華民國成為美國第二大州，民進黨真的要替陳柏惟種種動搖國本、違反社會秩序與善良風俗的主張背書嗎？

凌濤指出，這場罷免並不是政治攻防，而是要捍衛社會秩序、找回善良與正直的道德保衛戰，但大家十分訝異，民進黨居然傾全黨之力來挺陳柏惟，而在陳柏惟肇逃事件曝光且未解釋逃逸理由後，民進黨民代竟還群起在臉書留言為陳「加油！」，顯示出民進黨的道德觀跟陳柏惟已經是一丘之貉。

針對蔡其昌辦公室為陳柏惟護航，凌濤抨擊，10月10日當天上午，當總統府正在操辦盛大的典禮為中華民國慶生，蔡其昌辦公室卻扭頭表態支持台獨立委，難道是盼望中華民國早日終結嗎？如果對中華民國毫無忠誠，蔡其昌也不該繼續竊佔國會副院長的廟堂名器，宜速速請辭為好。

凌濤認為，罷免權是憲法賦予人民的權利，呼籲民眾出來投下罷免票，捍衛善良價值，才能教訓劣質民代，繼續導正與深化我國的民主發展。

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關鍵字：

陳柏惟大麻賭博國民黨蔡英文

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