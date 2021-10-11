雪梨睽違4個月解封！民眾午夜湧入酒吧嗨翻　澳洲轉向與新冠共存

▲ 澳洲最大城雪梨逐步解封。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲去年底以來新冠疫情控制良好，Delta變異株卻在今年年中掀起高峰。經過長達4個月的封鎖，最大城雪梨的咖啡館、健身房及餐廳在11日解除限制，開放已完整接種疫苗的民眾光顧。澳洲已將目標轉向與新冠共存，逐漸重開國家。

《路透社》報導，當地媒體及社群網站的照片顯示，雪梨部分酒吧在11日凌晨0時1分準時開店，不少民眾開心與親友享受午夜的啤酒時光。新南威爾斯州放寬防疫後，零售業只要遵守人流管制就可營業，已接種疫苗者室內群聚人數上限也調高，可參加婚禮及葬禮等儀式。

新南威爾斯州州長佩羅特（Dominic Perrottet）說明，「我將今天視為自由的一天，今天是自由之日。我們正帶領國家走出疫情大流行，但這會是個挑戰。」他警告，解封後確診人數將上升，西澳、昆士蘭州等區也有衛生系統不堪負荷的風險，仍在觀察情況。

新南威爾斯州16歲以上族群完整接種疫苗比例已達到74%，但昆士蘭州僅52%。該州政府採取清零政策，以迅速封鎖的方式抑制疫情爆發。

Delta病毒入侵後，雪梨500多萬居民自6月中旬便受到嚴格限制。疫情也蔓延至莫爾本及首都坎培拉，迫使這些城市實施封鎖。如今新南威爾斯州日增確診數顯著下降，11日通報496起本土個案，遠低於上月高峰。維多利亞州新增1612例，達到5天來最低。

澳洲預計在10月下旬達到80%疫苗接種率，屆時將進一步放寬限制，允許已接種者11月起自由出入境，新南威爾斯州更計畫提前。但未接種者仍須待在家中，直到12月1日。

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