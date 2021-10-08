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連假遊墾丁小心！毛毛蟲入侵恆春　已有40人出現症狀

▲恆春毛毛蟲再現。（圖／屏東縣政府衛生局提供，以下同）

▲恆春毛毛蟲再現。（圖／屏東縣政府衛生局提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

繼上月澎湖發生不明原因皮膚紅癢症狀後，近期恆春也出現多起民眾皮膚起紅疹發癢，有居民發現毛毛蟲出沒，與2006年恆春工商師生發生不明原因發癢的狀況一樣，目前已有40多人現類似情況，屏東縣政府衛生局籲請民眾做好相關防護措施。

▲恆春毛毛蟲再現。（圖／屏東縣政府衛生局提供，以下同）

▲恆春毛毛蟲再現。（圖／屏東縣政府衛生局提供，以下同）

縣衛生局說，恆春鎮衛生所於10月1日接獲第一起民眾反映案件，其發生在台26線某餐館周邊的草地，已請業者修剪樹枝及整頓環境並盡速就醫；10月4日接獲露營區第2起案件，並10月5日通報屏東縣政府衛生局相關處理情形。衛生局洽詢當地醫療院所，最近類似病患的確有增多，已有40人出現類似症狀，多在衣物沒有遮避的脖子與四肢出現紅疹奇癢症狀。

▲恆春毛毛蟲再現。（圖／屏東縣政府衛生局提供，以下同）

▲恆春毛毛蟲再現。（圖／屏東縣政府衛生局提供，以下同）

縣衛生局於今(8)日會同農業處前往實地會勘，現場於樹葉及地面上發現大量黃毒蛾幼蟲蹤跡，研判最近落山風吹起，刮風將毛毛蟲的刺毛飄散接觸到人體皮膚造成紅癢過敏性反應，農政單位將協請專家提供解決方案。

恆春鎮公所已派員前往噴藥，防止毛毛蟲範圍擴散。衛生局局長施丞貴表示，毛毛蟲造成皮膚症狀，不是傳染性疾病民眾不要恐慌，呼籲民眾外出時可穿著長袖、長褲，裸露處塗抹機關核准之防蚊液，以防範蚊蟲叮咬接觸；倘發現不明昆蟲停留身體上，採以驅趕方式請勿拍打，若因接觸造成身體不適，請盡速就醫診斷及治療。
 

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