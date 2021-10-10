圓規「致災降雨」明、開工日2地區嚴防　轉涼！最明顯降溫時間曝

▲嚴防圓規颱風。（圖／RAMMB）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮今天（10日）表示，圓規颱風周一下午至周二距台最近，要注意「共伴環流」給東半部、北部山區帶來「致災性降雨」的威脅；周五起入秋以來最明顯的一波東北季風開始南下，北台秋意濃。中央氣象局預報員劉沛滕說，周末有一波明顯東北風將帶來較涼空氣，預估北部低溫來到23度。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨衛星雲圖顯示，圓規結構鬆散，與其北北東方的擾動，同為季風低壓內的兩個系統，未來將整併成一個環流大而中心弱的颱風，短期內中心仍向北調整。

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吳德榮指出，氣象局今晨2時路徑潛勢預測圖、暴風圈侵襲機率圖顯示，圓規未來受太平洋高壓導引，以穿過巴士海峽、進入南海的機率最高；周一下午至周二距台最近，要注意共伴環流給東半部、北部山區帶來致災性降雨的威脅，應密切觀察及早作好防範。

▼吳德榮說，氣象局今晨2時路徑潛勢預測圖、暴風圈侵襲機率圖顯示，圓規未來受太平洋高壓導引，以穿過巴士海峽、進入南海的機率最高。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）



吳德榮分析，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今上午北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定；今下午起至周一上午，東風挾帶水氣漸增，北部轉有局部雨，東半部降雨逐漸增多，中南部晴時多雲；周一下午起至周二圓規距台最近，東半部、北部山區雨勢最大，應防致災性降雨，西半部轉有局部陣雨、山區有較大雨勢，沿海地區應防強風。



吳德榮說，周三、周四颱風逐漸遠離，但天氣並未好轉，尤其東半部仍有明顯降雨；周五起入秋以來最明顯的一波東北季風開始南下，氣溫逐日下降，天氣漸涼，北台秋意濃，應注意衣著調整，北部、東北部及東部有局部雨，背風面晴朗穩定；另外，關島東方約1700公里海面上，有熱帶低壓將發展成颱風，未來在洋面上大迴轉，無侵台機率。

▼氣象局預估，圓規將從巴士海峽偏南側通過，海警機率高。（圖／氣象局）

劉沛滕接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今圓規颱風將較明顯整合，中間結構會紮實一點，預估將從巴士海峽偏南側通過，依照目前預報路徑，暴風半徑仍會碰到海上區域，因此今晚發海警機率高，而陸警機率則較小。

劉沛滕表示，今下午開始，宜蘭、大台北東側降雨會越來越明顯；周一東半部、北部明顯降雨，有局部大雨、豪雨或豪雨以上等級雨勢機率；周二也有明顯降雨，但下半天起隨颱風慢慢遠離，雨勢逐漸減緩。

劉沛滕說，周三至周五以北部、東半部少部分降雨為主；周末有一波明顯東北風將帶來較涼空氣，迎風面北部、東半部有雨，且北部、宜蘭轉涼，預估低溫降2、3度來到23度，至於高溫約30度；而中南部高溫仍有33、34度。