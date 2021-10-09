紀念辛亥革命110週年大會在京舉行　陸委會：扭曲歷史缺乏正當性

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸今（9）日舉行紀念辛亥革命110週年大會，中共中央總書記、國家主席習近平親自出席並致詞。習近平表示，孫中山先生曾說過，「統一是中國全體國民的希望。能夠統一，全國人民便享福；不能統一，便要受害。」對此，陸委會透過書面聲明強調，中共一貫藉由高舉孫中山先生又否定辛亥革命成功與中華民國存在事實，凸顯其法統繼承的正當性，這是片面扭曲歷史事實。

▲中共中央總書記、大陸國家主席習近平 。（圖／記者任以芳攝）

陸委會指出，當前兩岸關係最大癥結在於北京方面不願面對中華民國臺灣且不放棄對臺用武，對岸一再提出「一國兩制」、「一中原則」的「九二共識」等矮化臺灣的前提，更以武力威脅臺灣接受其錯誤政治主張與兩岸終局，都已遭到臺灣民眾明確拒絕。

陸委會表示，中共當局僵化的對臺政策沒有審時度勢，完全缺乏應對國際情勢發展與根本漠視臺灣人民的疑慮與反對，「臺灣的未來與發展，只有2,300萬臺灣人民有權決定。」

陸委會強調，「辛亥革命紀念日，就是中華民國國慶，孫中山先生與無數革命先烈創建了亞洲第一個民主共和國，就是中華民國，中華民國在臺灣屹立不搖，臺灣的民主自由體制創造繁榮社會，以及維護臺海和平穩定的努力，受到國際社會一致肯定，更證明歷史潮流並不在專制霸道者的一方！」

陸委會還指，面對中共從未放棄的野心，蔡總統已多次重申不屈服、不冒進，堅定捍衛國家主權安全，也將持續與友我國家深化合作，致力維護臺海和平穩定現狀，「再次呼籲北京當局面放棄侵擾破壞的挑釁舉措，以更開放態度認真思考和平、對等、民主、對話的互動關鍵，才有助兩岸關係良性發展。」