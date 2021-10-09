　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

紀念辛亥革命110週年大會在京舉行　陸委會：扭曲歷史缺乏正當性

▲▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸今（9）日舉行紀念辛亥革命110週年大會，中共中央總書記、國家主席習近平親自出席並致詞。習近平表示，孫中山先生曾說過，「統一是中國全體國民的希望。能夠統一，全國人民便享福；不能統一，便要受害。」對此，陸委會透過書面聲明強調，中共一貫藉由高舉孫中山先生又否定辛亥革命成功與中華民國存在事實，凸顯其法統繼承的正當性，這是片面扭曲歷史事實。

▲▼北京、習近平、辛亥革命110周年、人民大會堂、孫中山先生 。（圖／記者任以芳攝）

▲中共中央總書記、大陸國家主席習近平 。（圖／記者任以芳攝）

陸委會指出，當前兩岸關係最大癥結在於北京方面不願面對中華民國臺灣且不放棄對臺用武，對岸一再提出「一國兩制」、「一中原則」的「九二共識」等矮化臺灣的前提，更以武力威脅臺灣接受其錯誤政治主張與兩岸終局，都已遭到臺灣民眾明確拒絕。

陸委會表示，中共當局僵化的對臺政策沒有審時度勢，完全缺乏應對國際情勢發展與根本漠視臺灣人民的疑慮與反對，「臺灣的未來與發展，只有2,300萬臺灣人民有權決定。」

陸委會強調，「辛亥革命紀念日，就是中華民國國慶，孫中山先生與無數革命先烈創建了亞洲第一個民主共和國，就是中華民國，中華民國在臺灣屹立不搖，臺灣的民主自由體制創造繁榮社會，以及維護臺海和平穩定的努力，受到國際社會一致肯定，更證明歷史潮流並不在專制霸道者的一方！」

陸委會還指，面對中共從未放棄的野心，蔡總統已多次重申不屈服、不冒進，堅定捍衛國家主權安全，也將持續與友我國家深化合作，致力維護臺海和平穩定現狀，「再次呼籲北京當局面放棄侵擾破壞的挑釁舉措，以更開放態度認真思考和平、對等、民主、對話的互動關鍵，才有助兩岸關係良性發展。」

►地表最可愛「馬卡龍色卡式爐」激殺3.4折

ET快訊
獨／「沒有電視台願意簽我」　澎恰恰：誰要65歲的老頭
特斯拉「重油門對撞」車頭爛　搏命原因網讚：這朋友值得
男大生打BNT「心臟像被掐住」急救　指揮中心曝現況
1歲女童和3家人「抗體陽性」！　可能感染時間曝
陳時中宣布：10／22「三大疫苗」同步開打
女確診「一路住院到過世」　病程長達4個月
確診1歲女童「Ct值」曝！　匡列5家人採檢
美入境新規「須打6款認可疫苗」　陳時中回應了
快訊／北市未滿5歲女童「發燒、腹瀉」　2天後確診

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

男連吃7天柚子「肌肉溶解」送急救　醫揭危險因子：不能一起吃

紀念辛亥革命110週年大會在京舉行　陸委會：扭曲歷史缺乏正當性

陸紀念辛亥革命110週年　中國國民黨革命委員會主席萬鄂湘主持

陸「雙十」發行辛亥革命紀念郵票　紫外線照射可現紅色火光

大陸擬推新市場准入負面清單　嚴禁「非公有資本」開展新聞業務

陸發改委發布2021負面清單意見徵求稿　金融業相關內容有10大變化

遊客拍照手機掉進水裡　網紅小水獺「油條」貼心叼起交還保育員

又是這習慣釀慘劇！24歲女「整顆眼球廢了」　醫救不回嘆：太可惜

重話痛批台獨分裂勢力　習近平：背叛祖國沒好下場！

大陸國務院下令保障煤電供應　放寬電價漲跌幅

雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！

陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

陳小春再唱《獨家記憶》回憶殺！　合體「大灣區哥哥」《你曾是少年》

用「蜜蠟除毛」清鬍鬚痛到快往生 撕一半不知所措...眼眶飆淚QQ

港男緊盯街頭正妹不慎踢到階梯　當場「大仆街」暴衝撞前方招牌XD

楊麗菁還原「醫院遭女毆打」　報案求自保：她誣指我！

王思佳產後漲奶「下樓梯要捧」XD　天天「翻起來洗」：發現新世界！

張文綺跟軍人「有私交」盼2年內嫁　心疼林依晨懷孕辛苦「想早點生」

男連吃7天柚子「肌肉溶解」送急救　醫揭危險因子：不能一起吃

紀念辛亥革命110週年大會在京舉行　陸委會：扭曲歷史缺乏正當性

陸紀念辛亥革命110週年　中國國民黨革命委員會主席萬鄂湘主持

陸「雙十」發行辛亥革命紀念郵票　紫外線照射可現紅色火光

大陸擬推新市場准入負面清單　嚴禁「非公有資本」開展新聞業務

陸發改委發布2021負面清單意見徵求稿　金融業相關內容有10大變化

遊客拍照手機掉進水裡　網紅小水獺「油條」貼心叼起交還保育員

又是這習慣釀慘劇！24歲女「整顆眼球廢了」　醫救不回嘆：太可惜

重話痛批台獨分裂勢力　習近平：背叛祖國沒好下場！

大陸國務院下令保障煤電供應　放寬電價漲跌幅

李眉蓁「刪Q」引爆焦糖哥哥+王浩宇參戰　她反擊：塔綠班教會我的事

詹雅雯左腦萎縮屢遭酸裝病　深夜開直播「點名」藝人：別再幫我發言！

幼齒歐告突然沒聲音　裹小毯毯趴沙發認真看《寵物當家》

木村拓哉首度進軍美劇！挑戰全英文台詞　《群》霸氣劇照初公開

小蠻產後2個月「瘦出鉛筆腿」！ 穿超貼三分褲…激美真實身材現形

皮膚腫脹化膿！「新冠腳趾」多見於青少年　羅一鈞：國內尚無案例

MIT「最美精華液」晶瑩剔透散發仙氣　為肌膚立刻補水是乾肌最愛

「隨時支援火拼！」雲林槍狂落網　超商前遭壓制攜「4槍56彈」

太晚來吃不到！高雄超限量麵線糊老店　Q彈口感米香濃郁太涮嘴

《飢餓遊戲》五週年超狂任務曝光　峮峮放話退出主持群

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

大陸熱門新聞

學生姊弟29樓墜亡…奶奶就在廚房洗碗

嫌男生月入不到20萬是殘疾　她還要求130萬聘金

痛批台獨！　習近平：背叛祖國沒好下場

吃隔夜菜　她突臉慘白昏倒！恐怖真相曝

男子偷吃車震晃太大力被圍觀　正宮趕來抓姦

又是這習慣釀慘劇！24歲女整顆眼球廢了

姊弟29F跳下身亡　留絕望遺書：不想寫作業了

男子酒後揮刀致2死畏罪跳17樓身亡 一輔警到場遭砍送醫不治

「我媽3天沒打我了」！小學生作文意外曝父親戴綠帽

台灣女看陸愛國片激喊：一定要解放台灣

陸「反廣場舞神器」爆紅 一鍵按下音樂消失大媽傻眼

阿里巴巴男員工睡60女　女友怒PO551張荒淫床照

男童在電梯小便　尿完瞬間冒大火

揭秘！美特種部隊協訓內容

更多熱門

相關新聞

陸紀念辛亥革命110週年 中國國民黨革命委員會主席萬鄂湘主持

陸紀念辛亥革命110週年 中國國民黨革命委員會主席萬鄂湘主持

大陸紀念辛亥革命110週年大會今（9）日在北京人民大會堂舉行，中共中央總書記習近平率政治局7常委出席活動並發表演說。依照往例，大會由中國國民黨革命委員會（民革）中央委員主席先上台發言，現任民革中央主席萬鄂湘表示，紀念大會要引起全體中華兒女實現民族復興和國家統一的共同意願。

快訊／總統府回應習近平：國家未來掌握在台灣人手中

快訊／總統府回應習近平：國家未來掌握在台灣人手中

陸「雙十」發行辛亥革命紀念郵票 紫外線照射可現紅色火光

陸「雙十」發行辛亥革命紀念郵票 紫外線照射可現紅色火光

痛批台獨分裂！　習近平：背叛祖國沒好下場

痛批台獨分裂！　習近平：背叛祖國沒好下場

岸田與習近平通話重視台海和平

岸田與習近平通話重視台海和平

關鍵字：

辛亥革命陸委會孫中山革命習近平一國兩制九二共識

讀者迴響

熱門新聞

鄭家純屠龍「裡面什麼都沒穿」！　直播觸及破100萬

BYG被爆洩漏戰隊機密地下操盤　

美女網紅離世！「18歲長黑痣沒管」卻是癌末

學生姊弟29樓墜亡…奶奶就在廚房洗碗

丁特《天堂M》槓橘子官方終聲明

快訊／《LOL》BYG茂安確定禁賽

女歌手亂收禮物　回台「夜夜春夢」

《魷魚》玻璃師傅兒被打死　真實人生比戲殘酷

雙寶媽付不起看診費！絕望自拔11顆牙

男友LINE傳「2字」暗號！老司機搖頭：分吧

26歲2800萬台北買房　他曝不靠爸成功秘訣

加油站「用菜瓜布」洗車　車主看愛車一片雪花崩潰

楊麗菁醫院被「毆打辱罵」　民眾全程圍觀…連警衛都無視

嫌男生月入不到20萬是殘疾　她還要求130萬聘金

電信「超胸」正妹店長　36G打垮5G

更多

最夯影音

更多
雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！

雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！
陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

陳小春再唱《獨家記憶》回憶殺！　合體「大灣區哥哥」《你曾是少年》

陳小春再唱《獨家記憶》回憶殺！　合體「大灣區哥哥」《你曾是少年》

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面