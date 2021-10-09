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陸紀念辛亥革命110週年　中國國民黨革命委員會主席萬鄂湘主持

記者魏有德／綜合報導

大陸紀念辛亥革命110週年大會今（9）日在北京人民大會堂舉行，中共中央總書記習近平率政治局7常委出席活動並發表演說。依照往例，大會由中國國民黨革命委員會（民革）中央委員主席先上台發言，現任民革中央主席萬鄂湘表示，紀念大會要引起全體中華兒女實現民族復興和國家統一的共同意願。

▲大陸中國國民黨革命委員會（民革）中央委員會主席萬鄂湘。（圖／翻攝CCTV+）

▲大陸中國國民黨革命委員會（民革）中央委員會主席萬鄂湘。（圖／翻攝CCTV+）

據了解，萬鄂湘所代表的中國國民黨革命委員會（民革）於1948年1月1日在香港成立，首任主席為李濟深，何香凝為第二任主席，民革也成為中國共產黨領導下，多黨合作和政治協商制度中的中國特色社會主義參政黨派之一。截至2020年底，共有省級組織30個，地市級組織275個，黨員15萬餘人。

▲▼ ▲▼北京、習近平、萬鄂湘、辛亥革命110周年、人民大會堂、孫中山先生 。（圖／記者任以芳攝） 。（圖／記者任以芳攝）

▲萬鄂湘在大陸辛亥革命110周年紀念大會上致詞。（圖／記者任以芳攝）

民革現任中央委員會主席萬鄂湘是湖北公安人，現年65歲，畢業於武漢大學國際法研究所在職專班。萬鄂湘在接任民革主席前曾擔任大陸最高人民法院副院長、民革副主席等職務，出版著作有《國際人權法》、《國際條約法》、《歐洲人權法院判例評述》、《國際法》等近二十部。

萬鄂湘在紀念辛亥革命110週年大會上強調，「我們真誠盼望，包括兩岸同胞在內的中華兒女團結一心，以國家、民族根本利益為重，以中華民族偉大復興戰略全局為重，堅決反對台獨等分裂勢力，攜手推動祖國完全統一早日實現，共同邁向中華民族更加輝煌燦爛的明天。」

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