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聯大2758號決議排除台灣　國台辦諷吳釗燮「暴露其無知」

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 外交部長吳釗燮 陸委會主委邱太三。（圖／記者屠惠剛攝）

▲ 外交部長吳釗燮 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者任以芳／北京報導

針對聯大2758號決議，外交部長吳釗燮昨表示，「這個決議案沒有決定台灣代表權，甚至裡面連台灣都沒提到」、「爭取參與聯合國是全民共同期待」。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（9日）回應，第2758號決議從政治、法律、程序上徹底解決，包括台灣在內的中國在聯合國的代表權問題。為謀「獨」無所不用其極，既暴露其無知。

馬曉光說，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》在內的一系列國際法文件，都明確無誤地確認了中國對台灣的主權。

他進一步說，1971年，第26屆聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，恢復了中華人民共和國政府在聯合國的席位和一切合法權利，承認中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，從政治、法律、程序上徹底解決了包括台灣在內的中國在聯合國的代表權問題。

馬曉光指出，「聯合國是由主權國家組成的政府間國際組織，台灣是中國的一部分根本沒有資格加入。」台灣地參與國際組織活動的問題，必須按照一個中國原則處理民進黨當局反反覆覆在聯大2758號決議上做文章，為謀「獨」無所不用其極，既暴露其無知，也反映出企圖挑戰國際關係基本准則的狂妄，終究是痴心妄想。

▲▼國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者曾俊豪攝）

▲國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者曾俊豪攝）

另外，陸委會主委邱太三昨也表示，「不可能把九二共識當成兩岸和平談判交流的關鍵，這是自我矮化」。對此，馬曉光回應「九二共識」是兩岸有關方面受權商談達成，體現了兩岸雙方在一個中國原則基礎上求同存異、平等協商的精神，是兩岸協商談判的共同政治基礎。

馬曉光強調，民進黨當局只有回到「九二共識」政治基礎的正軌，停止謀「獨」挑釁，兩岸關係才能改善發展。

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