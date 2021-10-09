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他爬樹躲警察變身「現代猿人」！吃喝拉撒全都來　住樹上48小時↑

記者王佩翊／編譯

美國紐約一名44歲男子為了逃避警方追緝，竟然爬到樹上與警察對峙，不論其他人怎麼勸說，堅持不肯下來。警方只好在下方設置安全氣墊，並將食物放在屋頂供男子食用，以免他的健康出現任何狀況。然而整個過程中，男子在樹上安然自得，甚至絲毫不在意地吃喝拉撒睡，最後才在眾人勸說下爬下樹，整場鬧劇持續超過48個小時。

根據《紐約郵報》報導，現年44歲的湯瑪士（Roody Thomas）的母親6日指控他施暴，因此通報警方。怎知待警察趕往現場時，卻發現湯瑪士爬上住家旁的大樹，儘管警察數度勸說，他仍堅持不肯下樹。湯瑪士甚至還在樹上脫褲上廁所，絲毫不在意眾人眼光，而到了晚上他則是拔樹葉進食。

不僅如此，湯瑪士還把被子搬上樹，以便他可以舒服入睡，同時也用棉花塞住自己的耳朵，來抵擋吵雜的警笛聲。為了防止男子出現健康狀況，警方7日緊急提供食物給男子。據了解，警方先是將食物放在屋頂上，男子見狀隨即上前取用，不過很快又爬回樹上。母子倆的鄰居表示，湯瑪士平時就經常會爬到樹上，甚至在上面過夜。

警方最終在8日妥協，告知湯瑪士不會將他逮捕，同日下午5時，湯瑪士才緩緩下樹。他告訴記者與鄰居，他不想再進監獄，因為之前在監獄曾經遭到虐待。湯瑪士隨後被送往醫院接受心理治療。

根據CBS報導，湯瑪士在樹上待了超過48小時，在此期間警方不斷透過無人機、警報器以及談判人員勸說他下樹，但都沒能奏效。警方更請來牧師說服湯瑪士，告訴他警察不僅不會傷害他，還很關心他的心理健康，但最終還是花了超過2天的時間才讓他從樹上爬下來。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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