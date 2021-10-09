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動力救生圈神救援！夫婦一早泳訓她體力不支　海巡遙控搶命

▲海巡署第6岸巡隊利用遙控動力救生圈救人　 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲海巡署第6岸巡隊利用「遙控動力救生圈」救人　 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

鄭姓女子與先生利用國慶3天連假，到枋寮海域游泳自主訓練，因體力不支致無法獨立上岸，海巡人員獲報啟動，將她救上岸，讓他們夫婦非常感激。

▲海巡署第6岸巡隊利用遙控動力救生圈救人　 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲海巡署第6岸巡隊利用遙控動力救生圈救人　 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

海巡署南部分署第六岸巡隊枋寮安檢所於今(9)日清晨05時許接獲徐姓男子求助，指太太於枋寮北晨泳會沙灘晨泳，疑似因風浪及離岸流過大，致使體力不支，無法自行上岸。

▲海巡署第6岸巡隊利用遙控動力救生圈救人　 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

枋寮安檢所人員獲報，立即由小隊長鄭百亨率員至枋寮北晨泳會沙灘，並以遙控式動力救生圈實施救援，迅速將體力不支民眾平安救起。

經瞭解，徐姓男子偕同太太鄭女利用3天國慶連假時間實施開放式水域游泳自主訓練，因體力不支致無法獨立上岸，所幸海巡人員及時救援，目前身體狀況無大礙，他們兩人向海巡人員表達感謝後，自行返家休養。

南部分署第六岸巡隊表示，遙控式動力救生圈於今(2021)年7月份新購，藉由平時各項演練，強化操作熟悉度，如今運用在實際救援任務，大大提升救援效率；另呼籲民眾在港區或岸際時，務必注意自身安全，民眾倘遇突發狀況或不慎發生危安情事，可立即撥打「118」海巡服務電話，海巡署將立即提供各項協助，第一時間投入能量執行救援。

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