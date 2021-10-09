這裡沒超商啦！獅子鄉發放五倍券　警貼心服務被讚爆

▲枋寮警分局協助發放五停券 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣獅子鄉沒有超商、郵局，枋寮警分局員警協助預訂及發放五倍券，讓這兩天來分駐(派出)出所領取五倍券的鄉親們，紛紛豎起大拇指按「一級棒」，「有你們真好」。警方也提醒第二波預訂時間為10月25日至10月31日。

枋寮警分局內獅、獅子及草埔3間分駐（派出）所協助鄉親預訂五倍券並在昨(8)日開放發放，這一天多來，已有許多鄉親攜帶健保卡或身分證至預訂之分駐(派出所)領取；若是家人代領，也帶了委託人健保卡或身分證件。

枋寮警方說，領取時間為10月8日至10月21日早上8時至下午18時；第一波未預訂到的民眾不用擔心，還有第二波，預訂時間為10月25日至10月31日早上8時至下午18時，領券為11月8日至11月21日早上8時至下午18時。提醒鄉親到派出所預訂或領券時，戴好口罩、量體溫及酒精消毒，遵守防疫規範。

一位領取的外籍配偶表示，不諳操作電腦及手機，還好有警察幫忙，一切問題都解決；另有鄉親直說，這麼方便的服務，真是一級棒。

分局長簡彥匡表示，該分局為獅子鄉居民發放振興五倍券，將秉持服務的精神，全力協助為民眾發放振興五倍券事宜，提供偏鄉村民更便民、快速的服務，也呼籲民眾領完五倍券後證件務必清點及保管好，避免遺失遭到有心人士利用。