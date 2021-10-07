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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨、國民黨好感度黃金交叉　李艷秋曝藍營兩個可能走向

▲▼資深媒體人李艷秋。（圖／翻攝李艷秋臉書）

▲資深媒體人李艷秋。（圖／翻攝李艷秋臉書）

記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會6日發布最新民調，針對民進黨、國民黨、民眾黨進行「感情溫度計」民意調查，結果顯示，台灣人對民進黨有53.19度、民眾黨47.28度、國民黨45.10度，媒體人李艷秋表示，柯文哲前陣子用金句帶給執政黨極大壓力，反觀國民黨只有零星表現，「一旦38<5的印象成形，國民黨就真的要苦吞第三黨了。」

李艷秋指出，民眾黨小幅超越國民黨是一個正在發生的事，可以從最近的兩黨表現來觀察，五月疫情擴散之後，國人對指揮中心的表現怨氣高張，這時柯文哲利用記者會金句連發，如「不承認3+11是破口，大家走著瞧」、「莫德納混打高端，超越醫學認知」、「人家送什麼就打什麼」、「疫苗採購計畫就是沒有計畫」等。

李艷秋表示，柯文哲直白簡單的語言讓不少人喊爽，民眾黨的立院黨團則揭發「第二類官員打第二劑的比例是全國的13倍」、「提案要求丁怡銘等官員一律打高端」，也都打進人心，「民眾黨在立院只有5人，戰力不但不輸有38人的國民黨，還給執政黨極大的壓力。」

對於國民黨立委的問政表現，李艷秋指出，在台灣面臨疫情擴散、兩岸緊張的關鍵時刻，卻只有零星的表現，沒有整合的戰力，尤其不分區立委，有幾位根本讓人忘了他們的存在。立院在野不過半，沒有任何一席可以浪費，如果不能調整陣容，「一旦38<5的印象成形，國民黨就真的要苦吞第三黨了。」

李艷秋表示，現在國民黨反倒是年輕世代的市議員表現亮眼，有議題、有節奏，更懂得緊扣網路脈動，如北部的羅智強、王鴻薇，南部的謝龍介等，看得出他們關注的議題早就超越了市政層次，還努力挖內幕、搜資料，「那股子拼勁是目前國民黨最重要的資產。」

對於民眾黨、國民黨支持度黃金交叉，李艷秋指出，如果呈現穩定超越的趨勢，極可能引發國民黨內部的質變，會有兩個情況發生，第一，想選舉的政治人物，開始投靠民眾黨。或者，沒有戰力的現任立委被淘汰，新生代取而代之，「如果沒戰力的老面孔依然打死不退，新生代也會轉投民眾黨。」

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