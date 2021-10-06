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巧合？國民黨彰化縣黨部今遭法拍　民眾黨宣布徵召菁英加入

▲民眾黨彰化縣黨部主委張雪如今天宣布徵召菁英加入。（圖／記者游瓊華攝）

▲民眾黨彰化縣黨部主委張雪如今天宣布徵召菁英加入。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／彰化報導

兩樣情！國民黨因積欠黨工薪資，今天彰化縣黨部遭拍賣，但台灣民眾黨恰巧在此時宣布招募菁英幹部、尋覓縣議員人選，如此巧合被認為頗有挖國民黨菁英之意。民眾黨黨部主委張雪如說，彰化黨部即將在年底正式成立，目前彰化黨代表包括王孝裕、呂岱融、陳錦惠等，也正邀集各界精英加入。

▲因欠黨工薪水，國民黨彰化縣黨部遭法拍，金天地一拍即以1.21億元拍出。（圖／記者唐詠絮攝）

▲因欠黨工薪水，國民黨彰化縣黨部遭法拍，今天第一拍即以1.21億元拍出。（圖／記者唐詠絮攝）

張雪如說，即日起至10月底，以民眾黨原為優先，廣招熱衷彰化地方事務的優秀青年，彰化黨部將在9個議員選區各設置1、2位黨部副主任，另外，也將廣徵文宣、活動、組織等人才與黨部志工，也會開始尋覓下屆縣議員優秀人選。

張雪如表示，民眾黨支持者年齡大多落在20到35歲，在選務上，主席柯文哲有特別交代彰化黨部「質比量重要」，因為要改變台灣就要先改變政治文化與社會文化，對人選要求一定要「正直、誠信」；選舉部分，只要是人才，民眾黨絕對不會放過、錯過，各黨人才也歡迎加入民眾黨。

23歲的呂岱融說，雖然自己還是中國醫藥大學生物科技博士學位學程一年級學生，在民眾黨成立之前就開始關注柯Ｐ，民眾黨成立之後更覺得民眾黨真的是在為民發聲、幫忙民眾、重視青年，不會為了自身利益有任何官商勾結，家人也尊重他的決定，也可以多見見世面，目前專心課業之餘，會幫助民眾黨讓社會更好。

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