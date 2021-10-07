主計長稱1碗蚵仔麵線20元　民眾黨批：蔡政府完全不知民間疾苦

▲針對朱澤民稱1碗蚵仔麵線20元，民眾黨製圖諷刺。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）

記者蘇晏男／台北報導

主計總處昨公布9月消費者物價總指數（CPI）年增率2.63％，創8年半來新高，但主計長朱澤民7日答詢時，卻回答現在一碗蚵仔麵只要20元；至於勞動部長許銘春被問到在總統蔡英文任內，基本工資是否調到3萬？她則說，會努力，有一天會達到。對此，民眾黨晚間批評，在在顯示這個政府完全不知民間疾苦、不食人間煙火，無視基層民眾為了生計苦不堪言。

民眾黨7日晚間在臉書表示，萬物齊漲的年代，只有你口袋的薪水與官員幻想中的物價不會漲。疫情重創民生經濟，民眾勒緊褲腰帶過日子，執政黨官員卻活在「蚵仔麵線一碗20元」的世界，最會溝通的政府變成最不食人間煙火的政府！

民眾黨指出，9月CPI年增2.63％，創下103個月來新高，包括豬肉、沙拉油、醬油等17項重要民生物資的年增率也來到3.31％，創下3年來新高，但人民的生活困苦，政府官員卻是各種荒唐。

民眾黨舉出，朱澤民被問到「一碗蚵仔麵線要多少錢？」時，竟語出驚人回應「20元」，當場驚呆立委諸公，也引起全國一片譁然。主計總處掌管政府歲計、會計、統計工作，其統計資料更作為政府施政的重要參考依據，主計長卻如此不知民間疾苦，價值觀完全與真實社會脫節。

與此同時，基本工資審議委員會即將召開，許銘春雖鬆口「漲幅應該至少有3％」，但蔡英文2017年曾說「最低工資3萬元是我的夢想數字」，眼見蔡英文任期剩不到3年，民眾黨立委賴香伶質詢時也好奇這個「夢想」到底有沒有機會在蔡任內實現，沒想到許銘春給了一句：「有一天會達到」。

民眾黨批評，最低薪資三萬有一天會達到，這種金句連發的執政黨，也無怪乎政府官員會在民眾生計受疫情影響時，還說出「拿一千元換五倍券才有參與感」這樣的風涼話，基本工資的調整困難重重。

民眾黨也譴責，從蚵仔麵線一碗20元，到基本工資三萬有一天會達到，蔡政府官員金句百出，在在顯示了這個政府完全不知民間疾苦、不食人間煙火，無視基層民眾為了生計苦不堪言。政府高官們只看到自己的話語被國人譏笑，可曾看到人民的笑容中其實帶著痛苦又無奈的淚水？