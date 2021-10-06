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台灣民意／政黨感情溫度　「藍下白上」民眾黨超越國民黨

▲▼台灣民意基金會舉行十月全國性民調發表會「中天撤照、台海風雲與美國總統大選」游盈隆 蘇煥智。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣民意基金會董事長游盈隆。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民意基金會6日發布最新民調，針對民進黨、國民黨、民眾黨進行「感情溫度計」民意調查，結果顯示，台灣人對民進黨平均溫度為偏向好感的53.19度、台灣民眾黨47.28度、國民黨45.10度；台灣民意基金會董事長游盈隆分析，台灣人對兩個主要在野黨的感覺偏冷，尤其對最大在野黨國民黨的感情溫度甚至還不如民眾黨，兩者相差兩度左右，顯示如何突破50度大關是兩黨今日共同的難題與挑戰。

台灣民意基金會今天發布「台灣人對三個主要政黨的感覺」最新民調報告，針對民進黨、國民黨、民眾黨進行「感情溫度計」民意調查，100度表示最強烈好感、50度表示沒什麼感覺、0度表示最強烈反感。

民調結果顯示，25.2%民眾對國民黨的感情溫度是51度以上、37.6%沒感覺、32%的感覺是49度以下，從平均溫度看，台灣人對國民黨的平均感情溫度是45.1度，遠低於50度，代表有近7成公民對國民黨不是無感就是反感；游盈隆直指，這對國民黨而言是個嚴重警訊，國民黨做為最大在野黨，只獲社會4分之1公民的肯定和接納時，東山再起之路將充滿險阻和挑戰，自不待言。

游盈隆並指，分析2018年3月到2021年9月民意調查結果，過去3年半台灣人對國民黨的感覺，其實一直處在低於50度的狀態，台灣社會對國民黨冷淡或保持距離已經很久了，根源可以直接追溯到2014年地方選舉與2016年總統大選兩次民意海嘯。

台灣民眾黨方面，民調結果顯示，28.9%民眾對民眾黨的感情溫度是51度以上、38.1%沒有感覺、26.1%的感覺是49度以下，平均溫度為47.28度，低於50度；游盈隆分析，總體來說，台灣人對民眾黨和國民黨的感情溫度其實沒太大差別，兩者都在50度以下，頂多相差兩度而已，但一個黨是百年老黨，而且是中華民國的開國政黨，一個則是剛滿兩歲的新生政黨，如何突破50度大關，倒是兩黨今日共同的難題與挑戰。

民進黨方面，民調結果顯示，44.4%民眾對民進黨的感情溫度是51度以上、24.8%沒有感覺、26.8%的感覺是49度以下，平均溫度為53.19度；游盈隆表示，有過半數公民對執政的民進黨不是無感就是反感，代表的是一種「含蓄的接納與怨懟」，仍帶著些許溫暖的友善，意味著人民基本上雖接納，但覺得仍有極大的反省、進步與改善空間。

游盈隆表示，台灣人對民進黨、國民黨、民眾黨3個主要政黨的感覺雖明顯有別，對執政的民進黨的感情溫度卻只有53.22度，嚴格來講僅略高於無感的50度，說是低空掠過，也不為過；此外，台灣人對兩個主要在野黨的感覺偏冷，較少正面的欣賞、肯定和接納，尤其對最大在野黨國民黨的感情溫度只有45.1度，甚至還不如台灣民眾黨47.28度，意味著台灣絕大多數人都對3個主要政黨的表現失望。

本次調查由台灣民意基金會負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2021年9月22日至23日；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1080人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。

▲▼台灣民意基金會發布9月民調。（圖／翻攝自「台灣人對三個主要政黨的感覺」民調報告）

▲台灣民意基金會發布9月民調報告。（圖／翻攝自「台灣人對三個主要政黨的感覺」民調報告）

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