國慶空中機隊「高空攝影」幕後功臣曝！　軍聞社呈現全新震撼視角

記者陶本和／台北報導

國慶大會即將登場，國軍及空勤總隊的空中機隊展演，預計會是近十年來最盛大的一次，而為了一改過去只能從地面仰角拍攝機隊飛過的畫面，轉播團隊今年新增高空攝影視角，要全力捕捉機隊從遠方飛進總統府上空的壯闊畫面。這次高空拍攝的幕後功臣，則是由國防部軍聞社的攝影團隊扛下重任。

文總指出，為了提升國人收看轉播的精采程度，身為慶籌會成員的文化總會，則藉著過去舉辦活動的轉播經驗投入製播的監製工作，今年集結了三金典禮轉播團隊，投入史上最多設備及製播人力。

▲國慶轉播首次安排高空視角，由軍聞社扛起重任。（圖／文總提供）



文總也指出，空中機隊的展演，因高速、高空、遠距等條件，拍攝及畫面捕捉十分不易，亦需具辨識與熟知不同機型各自性能的專業；因此，轉播團隊特別商請國防部軍事新聞通訊社（軍聞社）的攝影團隊，加入這次國慶空中機隊展演的拍攝任務。

文總表示，非常感謝軍聞社接獲這項請求後，在原先國慶期間就十分忙碌的情形下，仍全力支援拍攝工作，並且在一個月前就開始協調高空拍攝的架設區域，並進行多次前置場勘，日前每當空中機隊清晨在台北上空進行預演時，軍聞社的團隊也都在日出前就先到場架設好設備。

本次國慶轉播的重頭戲，是700英呎的高空平視CH-47國旗機隊，空中分列式緊接著進場，參演機航線方向，從淡水河口進入台北市走中山南北路後，第二條路線總統府上方飛越，抵達台北101前迅速拉升脫離，都將透過轉播一一呈現。

文總表示，經過多次演練，以及10月7日國慶預演的製播測試，軍聞社將帶給國人全新的空中機隊轉播視角，精彩可期，也感謝軍聞社攝影團隊的辛勞及付出。

▼國慶轉播首次安排高空視角，由軍聞社扛起重任。（圖／文總提供）

