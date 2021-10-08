▲林口公車轉運站15日起試營運，增闢4線快速公車路線。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府交通局興闢「林口公車轉運站」將於10月15日起試營運；交通局長鍾鳴時表示，特別增開到台北車站、捷運圓山站、北市大安區和板橋捷運府中站等4條快速公車路線，並調整4條市區公車路線匯集至林口轉運站，轉乘聯外快速公車及桃園捷運，強化整體公車調度、縮短通勤，並解決末端站上不了車情形。

鍾鳴時表示，林口地區近年來人口成長快速己有12萬餘人、交通需求急增，上下班尖峰時段主要車流多利用國1往返大台北地區，造成林口交流道周邊交通壅塞，目前有多條行經國道的快速公車路線需繞行市區載客，因快速公車限制站位，往往有末端站的乘客上不車的情形，而遇上林口交流道於尖峰時段重現性壅塞。

▲增開台北車站、捷運圓山站、北市大安區和板橋捷運府中站等4條快速公車路線。

鍾鳴時表示，林口人口逐年成長，加上國際媒體園區、林口工一重劃區也陸續建置發展，連帶大幅增加旅運需求，因此林口公車轉運站於2021年1月19日動土，佔地8867平方公尺，鄰近捷運林口A9站，除可供公車轉乘外，更擴及機場捷運線轉乘和長庚醫院、三井Outlet等大眾運輸服務。

交通局運輸管理科科長林詩欽指出，林口轉運站站體採簡約設計，著重接駁功能與民眾實用性，設有9席公車站區及16席電動公車駐車區，並新闢966副（至台北車站）、937副（至捷運圓山站）、967副（至仁愛敦化路口）、920副（至捷運府中站）共4條快速公車路線。

林詩欽表示，除既有5線公車行經林口轉運站，同時調整854、786、948及新闢南勢線等4 線市區公車路線匯集至林口轉運站，以轉乘聯外快速公車，減少繞行，可節省10-20 分鐘通勤時間之外，更解決末端站上不了車的情形。

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