▲國慶連假北海岸恐湧人車潮，金山警實施彈性車輛總量管制。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

國慶連續假期正值萬里蟹肥美的時節，總能吸引饕客們前往品嘗，近來天氣炎熱，品蟹到中角灣海邊戲水，是不錯的行程規劃，新北市政府金山警分局依前次中秋連假交通狀況，將於萬里蟹港區、中角灣實施交管措施，敬請用路人配合交管並注意周邊交通資訊。

金山警分局指出，萬里蟹龜吼地區彈性「總量管制措施」每日上午10時起，於龜吼地區停車場已停放9成車輛時，實施「總量管制措施」，於「台2線石角路口」由員警及義交實施管制，管制期間除公車、機關公務車外，其他車輛彈性禁止進入。

金山警分局表示，今年無提供接駁車服務，近日翡翠灣免費停車場已開放使用，萬里區公所於台2線、石角路及漁澳路段設置停車場指引牌便利遊客停車，請用路人多加利用步行前往，以避免尋找車位或交通管制影響預定行程。

另外，中角灣衝浪基地因園區內停車空間有限，停車場滿場時將請啟動「總量管制措施」，禁止民眾車輛入場，請民眾多加利用台2線周邊停車位，避免於園區道路路口排隊停等入場影響車流，金山警分局將於出入口周邊紅線違規停車取締。

野柳海洋世界呼籲遊客，請勿於園區道路路口排隊停等入場，請多利用野柳地質公園停車場（收費）或玉田路兩側路段停車，再步行前往。

金山警分局為便利萬里蟹遊客停車，製作停車場宣導單由員警及義交指引及發送，外來遊客亦可向勤務人員詢問索取，並參考Google地圖前往周邊停車場，另提醒用路人盡量避開11時至15時及16時至19時等車流尖峰時段，並隨時收聽警廣路況報導，注意路況壅塞訊息。

【更多新聞】

夜市馬尾妹輕飆《倫敦的愛情》 網敲碗狂讚：可去聲林之王了

知名成功市場鵝肉店遭砸 霸王餐雙煞被揪才付錢...回頭狂毆店員



A走新收容人保管金5000元 監獄替代役男涉貪被起訴

涉恐嚇又偷拍筆錄！PO臉書繼續罵 他被逮竟辯「自保」