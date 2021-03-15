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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳宇軒／網拍盜圖小心還沒賺錢就被抓

▲手機，社群媒體，網路，智慧手機。（圖／視覺中國CFP）

▲網路商店經營者於網站上所陳列的商品照，建議自己拍攝或取得照片所有權人同意或授權才能使用，以免侵權。（圖／視覺中國CFP）

網路世界電子商務興起，透過網路平台交易之商業模式日益發達，銷售商品之管道也從傳統的實體店面，逐漸轉型至網路商店。由於網路商店的經營沒有地域藩籬，展覽商品亦無任何空間限制，店主也無需負擔實體店面的租金、水電等成本費用，使得想要經營貨物銷售的店家，紛紛改採網路商店的模式。

值得注意的是，為了吸引網路消費者的目光，讓消費者願意駐足網路商店頁面，瀏覽其中陳列販售的商品，網路商店經營者就需要清晰及美麗的商品照片。部分貪小便宜的網路商店經營者為了節省這些精美照片的拍攝成本，卻選擇最方便、卻最危險的「網路盜圖」，在網路上搜尋販售相同商品之店家所張貼使用的照片，以複製、貼上方式，將他人辛苦創作的智慧財產權：攝影著作，加以侵害。

《著作權法》第91條第1項、第2項規定，擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣七十五萬元以下罰金；意圖銷售或出租而擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰金。而第92條規定，擅自以公開口述、公開播送、公開上映、公開演出、公開傳輸、公開展示、改作、編輯、出租之方法侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣七十五萬元以下罰金。以上這些規定都是針對保護著作財產權而加以立法，其中，對於侵害他人攝影著作的行為，自然也是《著作權法》所加以處罰的對象。

因此，網路商店的經營者若要長久且合法的經營網路商店，在商品照片的使用上，就必須注意要取得著作財產權人的同意或授權，或者是自己創作以產生商品照片，這樣在網路商店的經營上才能安心又合法，免得尚未獲利就先吃上官司，得不償失。（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁

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●吳宇軒，彰化地檢署主任檢察官，台灣司法人權進步協會會員。以上言論不代表本公司立場。

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