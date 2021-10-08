前竹東鎮長羅吉祥每人3萬買票賄選固樁案　判刑3年10月定讞

▲羅吉祥賄選有罪定讞。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者吳銘峯／台北報導

新竹縣竹東鎮長羅吉祥，2018年間參選鎮長時被控透過樁腳里長，向多位里長綁樁。一二審審理後，均認定羅吉祥有罪，判刑3年10月、褫奪公權4年。全案再上訴，最高法院8日駁回上訴定讞。此外，羅吉祥先前已經遭判當選無效確定，羅主動辭職，鎮長也已經完成改選。

檢方起訴指出，羅吉祥原本為新竹縣議員，2018年投入鎮長選舉，為求勝選，他交付42萬元給同鎮二重里鍾姓里長，由鍾男分別交給竹東地區13位里長，以每人3萬元綁樁，要大家「幫忙一下」、「支持羅吉祥」。另外羅吉祥也親自送其餘2位里長各3萬元，但遭2人當場回絕。檢方因此依照違反《公職人員選舉罷免法》規定，對羅吉祥等人提起公訴。

一審法院認定羅吉祥有罪，將他判刑3年10月、褫奪公權4年。此外，協助行賄的鍾姓里長也遭判刑1年10月、褫奪公權2年，其餘收賄的里長則分別遭判刑2月、褫奪公權1年。二審高等法院審理後，也駁回上訴，維持羅吉祥3年10月的刑度。

全案再上訴，最高法院8日駁回上訴定讞，羅吉祥賄選確定有罪，將發監執行。此外，檢方也對他提出當選無效之訴，一二審均判決羅吉祥當選無效；羅吉祥在當選無效之訴確定前，已先行辭職，竹東鎮長改選也已經在去年2月完成，由羅吉祥的妻子張順朋勝選新任鎮長。