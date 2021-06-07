吳宇軒／肇逃修正　無過失致死傷仍有罰則

▲肇逃修法將「肇事」修改為「發生交通事故」，另外不分是否有過失責任，都應該負起事後逃逸的刑事責任。（圖／視覺中國）

肇事逃逸是大家琅琅上口的法律名詞，但有關肇事逃逸，除了民事上侵權行為的損害賠償責任外，對於肇事逃逸行為人的罰則有哪些不同？

2021年5月28日，總統公布我國最新修訂的《刑法》第185條之4有關於肇事逃逸的刑罰規定（註1），修正的重點有：1.將「肇事」二字修改為「發生交通事故」；2.增加第二項無過失責任得以減輕或免除其刑的規定。修正緣由主要是呼應司法院大法官會議第777號解釋，認為原條文「肇事」二字的語意不夠清楚，因此在這次修法將語意明白化，修改為「發生交通事故」，希望能使法律構成要件更加清楚明白，以符合法律明確性原則。另外，針對發生交通事故的責任歸屬上，大法官會議解釋認為，非因駕駛人的故意或過失所導致的事故，是否屬於原來條文所稱的「肇事」範圍也有疑義。

本次修法，立法者認為，就發生交通事故而逃逸的行為人來說，不分是否有過失責任，都應該負起事後逃逸的刑事責任，期盼透過刑事處罰的威嚇效果，課與行為人在交通事故發生當下，能夠於第一時間給被害人必要的照顧、報警處理或事故現場的適當維護處置，同時避免情輕法重，所以也希望能夠依據個案情節的不同，在刑度的選擇上給予法官有較大的彈性空間，因此增設了減輕或免除其刑的規定。

除了《刑法》意義的肇事逃逸刑罰責任之外，《道路交通管理處罰條例》第62條第1項也規定，駕駛人駕駛動力交通工具發生交通事故，但沒有人受傷或死亡時，也應依照規定處置報警處理，標繪車輛相對位置、移至不妨礙交通的路邊，而不能放任不管或逕自離開現場，以利後續的責任釐清，並避免妨害交通，違反者將會被處以新台幣1000元以上3000元以下的罰鍰。

綜合上面的說明，我們可以知道，駕駛動力交通工具發生交通事故，不管有沒有發生致人受傷或死亡的結果，或者駕駛人有沒有過失責任，駕駛人都應該在第一時間留在現場，通知警察機關到場處理、協助傷者盡速送醫、對事故現場為必要的處置，以避免發生二次事故，並避免人命傷亡的憾事發生，這樣才能共同維護你我的用路安全。

註1.：中華民國110年5月28日華總一義字第11000050241號第185條之4駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。犯前項之罪，駕駛人於發生交通事故致人死傷係無過失者，減輕或免除其刑。

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●吳宇軒，彰化地檢署主任檢察官，台灣司法人權進步協會會員。以上言論不代表本公司立場。