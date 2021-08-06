新北電子煙新制今上路　首日查獲1專賣店違規「最高可罰10萬」　

▲新北市衛生局與警察局6日聯合稽查市內20家電子煙專賣店。（圖／新北市府提供）

記者蘇晏男／新北報導

新北市《電子煙及加熱式菸具管理自治條例》今（6）日正式生效，衛生局與與警察局少年隊於轄內20家電子煙專賣店進行聯合稽查，半數業者已未營業，但仍查獲1家有違規販賣、展示電子煙及加熱式菸具，後續將依自治條例處辦，最高可處10萬元罰鍰。

衛生局長陳潤秋表示，在自治條例施行前，已向轄內69家電子煙實體店家實地宣導，說明自治條例相關規定，並提醒業者8月6日生效後，警方、教育及衛生單位將加強稽查，倘有不符自治條例規定，將依法開罰，全力開啟保護青少年不受電子煙危害的大傘，期望能降低青少年遭受電子煙危害。

衛生局已製作衛教單張、海報及電子煙危害宣導影片等文宣，亦透過多元管道進行宣導，包括本局網站、捷運站燈箱及手拉環、臉書粉絲團及廣播口報等通路佈達相關訊息，提醒民眾遵守相關規定以免受罰。

衛生局指出，自治條例生效日起，未滿18歲者不得使用或持有電子煙及加熱式菸具；違規供應未滿18歲者電子煙或加熱式菸具及其零組件者，最高處5萬元罰鍰。禁菸場所亦全面禁止吸用或啟動電子煙及加熱式菸具，違者最高處1萬元罰鍰。

衛生局呼籲民眾，電子煙、加熱菸與傳統菸品都對健康有危害，沒有證據證明電子煙是安全且可以幫助戒菸，要拒絕所有菸品才能真正遠離菸害，電子煙相關危害宣導文宣可至衛生局菸害防制網頁查看。