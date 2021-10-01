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社會 社會焦點 保障人權

6人遭冒名報關「進口電子煙彈」！海外網購淪人頭　他收公文氣炸

▲▼電子煙。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲民眾的身份被冒用報關，進口電子煙產品。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

一位民眾曾經購買境外電商的物品，今年3月突然收到關務署公文，被要求到場做筆錄，理由是「違法走私電子煙油」，氣得報警處理。後來才知道，竟是賣家與報關行聯手，竊取資料當成人頭，藉此走私違禁品。

桃園市大園區某報關行的黎姓老闆開業近10年，卻涉嫌冒用6位不知名民眾的身份，充當人頭，藉此偽造委任書，短短3個月內，就冒名申報近300次。

直到其中一位民眾收到關務署的公文，因為涉及走私電子煙油的案件，要到場做筆錄，才知道身份遭到冒用，氣得報警處理。警方經過調查，在黎姓老闆開設的報關行內，查獲了250多份委任書，其中簽名等資料都有了，就剩日期還沒填上。

▲▼陳姓女子的家中搜出許多電子煙，本人稱「不知情」。（圖／《東森新聞》）

▲陳姓女子的家中搜出許多電子煙，本人稱「不知情」。（圖／《東森新聞》）

此外，在追查冒名報關的過程當中，有2項被查扣的是電子煙、煙彈等違禁品，進口的名義是生活用品，循線逮到人在彰化的30多歲陳姓女子，在陳女的住處當中，搜出電子煙、煙油、帳冊等物品，後續依照違反《藥事法》，將人送辦。

對此，警方建議，民眾若有海外網購的習慣，可以下載關務署的App「EZEAY」，查詢進口貨品的資料，若有冒用的狀況，可以立即回報，以利後續查辦。

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關務署電子煙電子煙油報關報關行冒名報關

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