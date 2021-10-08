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富藝斯、保利香港聯合呈現「秋季拍賣」　草間彌生作品現身

▲二十世紀及當代藝術和設計。（圖／富藝斯提供） 

▲ 草間彌生《複述》。縫製填充布面雕塑 木頭 顏料，1998年作，ⓒ YAYOI KUSAMA。

生活中心／綜合報導

富藝斯與保利香港再度攜手，於香港聯合呈現2021年「二十世紀及當代藝術和設計」秋季拍賣！兩大拍賣公司經歷數次合作，上季創下超過七億港元的白手套佳績，今年秋季更帶來博物館等級的作品，可望再次交出漂亮成績，此次精選拍品將於十月中旬，於台北及台中巡迴展出，展出名單包括二十世紀名家及諸多市場上炙手可熱的中西方藝術家，精彩作品紛呈。

  

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此次亮點之一即是圓點女王草間彌生博物館等級的作品《複述》，由120個盒子堆疊而成，每個盒子內皆是藝術家不斷重複縫製的軟雕塑，其形態各異，成為一件可以很小也可以很大的裝置藝術。120件為類似系列當中最大型的組合，相同規模的除了由美術館收藏外，也逾十幾年未曾出現在國際拍場上。

▲▼ 富藝斯、保利香港聯合呈現「秋季拍賣」　草間彌生作品現身 。（圖／業者提供）

▲ 藤田嗣治《抱著貓的自畫像》。水墨 油彩 絹布，1931年作，ⓒ Fondation Foujita / ADAGP, Paris - SACK, Seoul, 2021。

藝術家藤田嗣治的作品帶著日本傳統繪畫的細膩筆觸與色調，極細的線條卻仍然充滿張力。透過最纖細的毛筆與彩墨，他描繪出極細微的情緒與隱藏於畫面中的訊息，是難得的自畫像精品。

▲▼ 富藝斯、保利香港聯合呈現「秋季拍賣」　草間彌生作品現身 。（圖／業者提供）

▲ 哈維爾・卡列哈《我倆》。壓克力 畫布，2019年作。

西班牙藝術家哈維爾．卡列哈透過卡哇伊式的迷人畫風，重新詮釋了母與子這個歷久不衰的主題。兩個睜著大眼睛的人物正要彼此相擁，是藝術家極少數集二個人物於同一畫面中的作品。

▲▼ 富藝斯、保利香港聯合呈現「秋季拍賣」　草間彌生作品現身 。（圖／業者提供）

▲ 羅伯特．納瓦《鯊魚天使》。壓克力 畫布，2018年作。

美國藝術家羅伯特．納瓦童年時的素描和繪畫有著高超的技巧和寫實性，「但卻用了一生才學會重新像孩子一樣畫畫」完成後的作品看似潦草馬虎，但納瓦的創作過程是一絲不苟且嚴謹細緻的。

▲▼ 富藝斯、保利香港聯合呈現「秋季拍賣」　草間彌生作品現身 。（圖／業者提供）

▲ 艾米莉．梅．史密斯《一千個日子》。油彩 畫布，2017年作。

艾米莉．梅．史密斯作品中掃帚人的形象，靈感來自迪士尼《幻想曲》中的魔法掃帚，而史密斯正希望將它「從電影中幹粗活和負責生育的角色」中解放出來。 

▲▼ 富藝斯、保利香港聯合呈現「秋季拍賣」　草間彌生作品現身 。（圖／業者提供）

▲ 朱莉．柯蒂斯《橫向擁抱 II》。壓克力 油彩 畫布，2018年作，© Julie Curtiss。

朱莉・柯蒂斯一生中經歷的各種文化碰撞所造成的張力，在其作品中組織出一種詭異的對立性。頭髮代表著女性的社會地位和生育能力，柯蒂斯透過頭髮反常的形象，對傳統社會及美學提出批判及審問。

同場展出富藝斯香港2021年秋季拍賣珍貴珠寶、翡翠及名錶。

富藝斯香港2021年秋季拍賣

台北預展
10/16 (六) – 10/17(日) 11am-6pm
BELLAVITA 寶麗廣塲《藝文空間》
台北市信義區松仁路28號B1

台中預展
10/21 (四) 11am-6pm
豐藝館
台中市西區五權西路1段110號B1

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