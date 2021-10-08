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「摸乳巷」4.84坪拍出！流標8年第15拍才成功　地長16米寬35公分

▲這塊4.84坪土地，以每坪6萬拍定 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲這塊4.84坪土地，以每坪6萬拍定 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署執行拍賣一筆4.84坪，長約16公尺、寬度僅35公分的土地，歷經15次的拍賣，終於在日前以每坪6萬元，28萬9000元的底價拍定，拍賣價格遠高於之前的最低底價，讓義務人所欠債務得以獲得較大清償，創造義務人、公法債權人以及鄰宅所有人的三贏局面。

屏東分署於5日辦理的「123聯合拍賣會」拍出不動產3筆，其中最特別的標的是一筆坐落於屏東市區二棟透天建物間，土地地形特殊，該筆土地長度約16公尺，寬度約35公分，面積為4.84坪，是塊狹長型土地，歷經15次拍賣後，終於在當天以28萬9000元的底價拍定。

這塊土地夾在二棟透天建物間，臨路入口處有用戶管線經過，狹窄到現場查封時執行人員無法由臨路入口進去，需借道隔壁住戶才能進去履勘實際占有使用情形。

該分署自2013年起即開始拍賣該筆土地，每輪拍賣前都會依法進行鑑價與詢價程序，依據估價公司所提供的報告來核定底價，鑑價金額依市場行情而波動，故該筆土地於15次的拍賣中，最低底價曾經在2015年4月間來到16萬4000元，最高則為2020年4月間的40萬元。

這次以每坪約6萬元的拍定價格，讓買到的隔壁住戶可以發揮土地最大利用價值，又因拍賣價格遠高於之前的最低底價，讓義務人所欠債務得以獲得較大清償，本次拍賣可說是創造義務人、公法債權人以及鄰宅所有人的三贏局面。

法務部行政執行署於去（109）年間針對不動產拍賣多次仍未拍出的42個案件召開會議，邀集各分署執行人員集思廣益尋求解決之道，這件標的也在選案範圍內。

執行署林慶宗署長親臨南區場會議並給予執行人員建議，會議中分署承辦執行官就本件提出具體提升買氣措施，盡可能告知附近住戶，並設法瞭解曾經來電詢問標的民眾之身分，以及協調移送機關評估承受可能性，務盡一切努力尋找可能買主，而承辦書記官依據該次會議結論設法聯絡相關人員通知拍賣訊息後，使得土地終於在第15次拍賣以一般行情價順利拍出。

全國13分署於每月第1個週2下午3點會進行「123聯合拍賣會」，屏東分署即將於11月2日下午進行動產與不動產拍賣，其中受矚目的標的有內埔祭祀公業400坪住宅區土地，以及屏東科技產業園區2000多坪廠房，各項物件近期陸續上架中，拍賣公告及不動產通訊投標注意事項，請參閱屏東分署官網及LINE訊息！

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