▲新北市圖淡水分館藝術重陽月，「創齡」五感藝術新體驗。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

重陽節即將到來，新北市立圖書館淡水分館在10月份規劃了一系列銀髮專屬的「聽、味、嗅、視、觸」創齡五感藝術體驗課程，將帶長者實際感受國外盛行多年的創意高齡（creative aging）生活，讓銀髮長輩除了養生之外，同時透過藝文閱讀激發創意，學習活出自己精采的銀齡人生，用文化顧身體。

2025年臺灣即將邁入超高齡社會，為了讓銀髮長者可以發掘更多生活之美，打造有品質的樂齡生活，淡水分館特別在重陽節前夕推出專為阿公阿嬤量身打造的「創齡體驗課程」，引領長者透過聲音聆聽、飲食規劃、氣味探索、藝術手作、以及芭蕾律動等五感體驗的方式，來一場創齡初體驗。

新北市立圖書館王錦華館長表示，高齡議題越來越受到重視，此次淡水分館特別帶銀髮長者實際體驗「創齡活動」，認識國際最新趨勢。10/12《關於聲音，我想聽的是》將帶長者透過記憶回想、聲音書寫、以及繪圖等不同方式，從聲音中找到療癒的力量；10/19《居家輕食這樣吃，鞏固骨本『齡』距離》，透過互動遊戲體驗，讓長者認識銀髮友善的健康高鈣飲食；10/26《我的氣味故事》則藉由嗅聞各種香氣，進而創作屬於自己的氣味故事；11/2《創意「袋」著走》則教大家手作獨一無二的自製印花環保帆布袋。課程全部免費，即日起開放報名。

另外，「銀天鵝芭蕾輕鬆養生」課程則與臺北首督芭蕾舞團首席藝術總監李淑惠與美國瑜珈聯盟認證（YTT）吳晞瑗老師合作錄製教學影片，為銀髮族量身設計專屬的芭蕾瑜珈養生課程，讓銀髮長者在家便可以體驗風靡歐洲國家的「銀天鵝」課程。詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2622-4664。

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